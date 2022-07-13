“Є певний прогрес”: на переговорах із розблокування експорту українського зерна домовилися створити координаційний центр

Під час переговорів у Стамбулі. Фото: Анадолу

Учасники чотиристоронніх переговорів (Україна, Туреччина, Росія, ООН) щодо вивезення заблокованого українського зерна з портів Чорного моря домовилися про створення координаційного центру в Стамбулі.

Про це повідомив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар за підсумками зустрічі в середу, 13 липня.

За його словами, “було погоджено основні технічні питання, такі як спільний контроль у пунктах призначення та забезпечення безпеки судноплавства на перевалочних шляхах”.

Як інформує “Анадолу” з посиланням на пресслужбу міністерства національної оборони Туреччини, переговори в павільйоні “Календер” у Стамбулі тривали півтори години.

У свою чергу генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що під час чотиристоронньої зустрічі сторони досягли “критичного” прогресу щодо розблокування експорту зерна з України морським шляхом.

“Сьогодні ми побачили критичний крок уперед для забезпечення безпечного експорту українського збіжжя Чорним морем”, – сказав Гутерріш, додавши, що “ми побачили проблиск надії”.

За словами генсека ООН, учасники переговорів у Стамбулі не уклали угоди, але домовилися працювати над нею. Він додав, що сторонам ще належить узгодити технічні деталі експорту зерна.

Гутерреш подякував Туреччині за посередницькі зусилля, а також російським і українським посадовцям – “за конструктивну роботу”.

“Сьогодні – важливий і суттєвий крок на шляху укладання угоди”, – додав генсек ООН, якого цитує “Європейська правда”.

Генсек зазначив, що наступна зустріч щодо питання вивезення зерна відбудеться наступного тижня.

Переговори також прокоментував президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, згадавши про “певний прогрес”.

“Сьогодні в новинах багато згадок про зустріч у Туреччині щодо розблокування аграрного експорту з нашої країни через Чорне море. Ми справді докладаємо значних зусиль, щоб відновити постачання продовольства на світовий ринок. І я вдячний Організації Обʼєднаних Націй і Туреччині за відповідні зусилля. Успіх цієї історії потрібен не тільки нашій державі, а й, без перебільшення, усьому світу.

Якщо вдасться зняти російську загрозу судноплавству в Чорному морі, це зніме гостроту світової продовольчої кризи. Українська делегація доповіла мені, що є певний прогрес. Найближчими днями узгодимо деталі з генеральним секретарем ООН”, – сказав президент України.

Як відомо, російська, українська та турецька військові делегації 13 липня зустрілися з посадовцями ООН у Стамбулі у середу для переговорів щодо відновлення експорту українського зерна на тлі загострення глобальної продовольчої кризи.

Перед цим міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що експорт зерна з українських портів не відновиться без гарантій безпеки для судновласників, вантажовласників і України як незалежної держави. Київ відмовляється приставати на умови РФ, яка наполягає на огляді кожного судна.

Раніше Кулеба заявляв, що Україна готова експортувати зернові на міжнародний ринок і переговори про розблокування постачань перебувають на фінальній стадії.

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