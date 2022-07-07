Туреччина відпустила корабель з краденим зерном з окупованого Бердянська. МЗС кличе посла на розмову

Турецька влада відпустила російський суховантаж Zhibek Zholy, який прибув з вантажем зерна з тимчасово окупованого Бердянська.
Про це йдеться у заяві МЗС України у четвер, 7 липня.
“Завдяки оперативному втручанню відповідних органів влади України це судно не змогло розвантажити крадене і було затримане. До турецької сторони було направлено запит на арешт судна і вантажу. Водночас, ігноруючи звернення української сторони, ввечері 6 липня судно було відпущене”, – йдеться у заяві.
У МЗС зазначили, що у зв’язку з неприпустимою ситуацією, що склалася, до відомства запрошено посла Туреччини в Києві.
“Українська сторона з глибоким розчаруванням сприйняла зазначену інформацію і звертається до турецької сторони з наполегливим проханням провести розслідування зазначеної ситуації і надати вичерпну відповідь на запити відповідних органів влади України, а також усіма засобами запобігти подібними випадкам у майбутньому”, – йдеться у заяві.
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