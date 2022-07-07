Home / Війна / Туреччина відпустила корабель з краденим зерном з окупованого Бердянська. МЗС кличе посла на розмову

Туреччина відпустила корабель з краденим зерном з окупованого Бердянська. МЗС кличе посла на розмову

07/07/2022 21:30

Турецька влада відпустила російський суховантаж Zhibek Zholy, який прибув з вантажем зерна з тимчасово окупованого Бердянська.

Про це йдеться у заяві МЗС України у четвер, 7 липня.

“Завдяки оперативному втручанню відповідних органів влади України це судно не змогло розвантажити крадене і було затримане. До турецької сторони було направлено запит на арешт судна і вантажу. Водночас, ігноруючи звернення української сторони, ввечері 6 липня судно було відпущене”, – йдеться у заяві.

У МЗС зазначили, що у зв’язку з неприпустимою ситуацією, що склалася, до відомства запрошено посла Туреччини в Києві.

“Українська сторона з глибоким розчаруванням сприйняла зазначену інформацію і звертається до турецької сторони з наполегливим проханням провести розслідування зазначеної ситуації і надати вичерпну відповідь на запити відповідних органів влади України, а також усіма засобами запобігти подібними випадкам у майбутньому”, – йдеться у заяві.

Читайте також:
Туреччина затримала російське судно з викраденим в України зерном

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

(Не)виїзні. Чому люди залишаються жити в Бахмуті під бомбами

автор: Анастасія Федченко з Донецької області фото автора  “Гуп-гуп”. Іноді один раз, часом два, а то й більше. Російські снаряди падають десь у Бахмуті й околицях, наче величезні стиглі...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse