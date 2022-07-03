Туреччина затримала російське судно з викраденим в України зерном

Вантажне судно Zhibek Zholy. Архівне фото: Reuters

Турецька митниця затримала російське вантажне судно з зерном, викраденим в Україні й вивезеним із порту тимчасово окупованого Бердянська.

Про це в неділю, 3 липня, повідомив в ефірі національного телемарафону посол України в Туреччині Василь Боднар, пише “Європейська правда“.

“У нас є повна співпраця [з турецькою владою]. Судно зараз стоїть перед входом до порту. Воно затримане митними органами Туреччини. Завтра відбудеться міжвідомча нарада, на якій буде вирішено подальшу долю цього судна”, – зазначив посол.

Він також повідомив, що відповідним органам Туреччини передано запит Генеральної прокуратури. Україна розраховує на те, що судно арештують, майно конфіскують і притягнуть до відповідальності всіх причетних до цієї оборудки.

“Із цим судном особлива ситуація, оскільки воно вперше намагалося використати тимчасово окупований порт Бердянська і потім зайти до турецького порту. Це нелегально і, чесно кажучи, це велике нахабство й спроба фактично пробити такий коридор, щоб користуватися нагодою і вивозити майно”, – наголосив Боднар.

“Чекаємо на завтрашнє рішення трьох міністерств Туреччини про повну заборону і кримінальну відповідальність капітанам, покупцям та продавцям щодо оборудок із підсанкційними портами і краденим українським зерном як із Криму, так і нових окупованих територій”, – написав журналіст Осман Пашаєв, який висвітлює тему вивезення в Туреччину викраденого в України зерна.

Контекст

1 липня в турецький порт Карасу зайшов корабель Zhibek Zholy, який прибув з окупованого Бердянська.

Раніше призначений окупантами глава так званої “тимчасової адміністрації Запорізької області” Євген Балицький повідомив, що корабель вивіз із Бердянська 7 тисяч тонн українського зерна, викраденого росіянами.

Суховантаж Zhibek Zholy був побудований в Росії на замовлення казахстанської компанії KTZ Express Shipping, але ходить під прапором РФ.

Україна звернулася до турецької сторони з проханням вжити невідкладних заходів.

Раніше прокуратура Автономної республіки Крим та міста Севастополя розпочала кримінальне провадження за фактом вивезення росією краденого українського зерна через тимчасово окупований Крим.

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