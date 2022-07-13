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У Стамбулі стартували переговори про розблокування українського зерна

13/07/2022 15:40

У Стамбулі розпочалися чотиристоронні переговори щодо вивезення українського зерна за участі делегацій України, Туреччини, ООН і Росії.

Про це повідомило в середу, 13 липня, агентство AFP з посиланням на турецького чиновника.

Це перші переговори України та Росії з офіційними особами ООН і Туреччини, спрямовані на те, щоб вийти з багатомісячного глухого кута щодо експорту українського зерна, заблокованого РФ.

Оскільки Україна є життєво важливим експортером пшениці та зерна, вторгнення Росії в країну спричинило різке зростання цін на продовольство, а мільйони людей зіткнулися з голодом по всьому світу.

Напередодні зустрічі у Стамбулі президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонні розмови з Владіміром Путіним і Володимиром Зеленським, у яких обговорили  проблеми вивезення зерна з України і необхідність створити коридори у Чорному морі.

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