Розвідка Британії розповіла про найближчі ймовірні плани РФ

За оцінками розвідки Сполученого Королівства, протягом найближчого тижня Російська Федерація зосередиться на спробах просування до Слов’янська і Краматорська на Донеччині.
Про це вранці в середу, 13 липня, інформує пресслужба міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.
Зазначається, що на Донбасі російські сили, ймовірно, зосередяться на захопленні невеликих міст, як Сіверськ і Долина, на підступах до Слов’янська і Краматорська, а головними цілями цієї фази операції будуть міські райони Слов’янська і Краматорська.
Розвідка відзначає, що рух спротиву на окупованих територіях атакує представників окупаційної влади й колаборантів – як нещодавно підірвали у машині призначеного окупантами “керівника адміністрації” Великого Бурлука – і ця тенденція напевно посилюватиметься, створюючи росіянам додаткові проблеми.
Російська Федерація продовжує намагатися підірвати легітимність української влади й посилювати контроль над окупованими територіями.
Про це свідчить, зокрема, ініціатива “побратимства” між російськими та українськими містами й регіонами та указ про спрощення процедури надання українцям громадянства РФ.
Читайте також:
Керівники ФБР і МІ5 попередили про зростання загрози з боку Китаю
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!