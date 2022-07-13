Розвідка Британії розповіла про найближчі ймовірні плани РФ

Путін на параді 9 травня 2022 року. Фото: ЕРА

За оцінками розвідки Сполученого Королівства, протягом найближчого тижня Російська Федерація зосередиться на спробах просування до Слов’янська і Краматорська на Донеччині.

Про це вранці в середу, 13 липня, інформує пресслужба міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Зазначається, що на Донбасі російські сили, ймовірно, зосередяться на захопленні невеликих міст, як Сіверськ і Долина, на підступах до Слов’янська і Краматорська, а головними цілями цієї фази операції будуть міські райони Слов’янська і Краматорська.

Розвідка відзначає, що рух спротиву на окупованих територіях атакує представників окупаційної влади й колаборантів – як нещодавно підірвали у машині призначеного окупантами “керівника адміністрації” Великого Бурлука – і ця тенденція напевно посилюватиметься, створюючи росіянам додаткові проблеми.

Російська Федерація продовжує намагатися підірвати легітимність української влади й посилювати контроль над окупованими територіями.

Про це свідчить, зокрема, ініціатива “побратимства” між російськими та українськими містами й регіонами та указ про спрощення процедури надання українцям громадянства РФ.

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