Керівники ФБР і МІ5 попередили про зростання загрози з боку Китаю

Глави британської військової розвідки MI5 і американського Федерального бюро розслідувань на спільному брифінгу попередили про зростаючу довгострокову загрозу від Комуністичної партії Китаю для інтересів Сполученого Королівства та США.
Про це в четвер, 7 липня, інформує пресслужба британської розвідки.
Керівник MI5 Кен МакКаллум сказав, що його служба значно посилила зусилля у боротьбі з діяльністю Китаю, яка “викликає стурбованість”.
Він додав, що МІ5 проводить в сім разів більше розслідувань, ніж у 2018 році. Однак він наголосив, що Британія прагне співпрацювати з Китаєм “в усіх сферах, які відповідають нашим інтересам – у цінностях та нацбезпеці”.
Директор ФБР Крістофер Рей водночас заявив, що уряд КНР становить “найбільшу довгострокову загрозу” економічній та національній безпеці США та їх союзників у Європі та інших країнах.
“Китайський уряд намагається змінити світ, втручаючись у нашу політику і, повинен додати, у політику наших союзників”, – сказав Рей.
Він зазначив, що Пекін прямо втручався у вибори до Конгресу в Нью-Йорку цього року, адже він не хотів вибору кандидата-критика КНР та колишнього протестувальника на площі Тяньаньмень.
Рей попередив, що китайський уряд становить ще більш серйозну загрозу для західного бізнесу, ніж думають багато досвідчених підприємців, і “налаштований на крадіжку ваших технологій”.
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