Путін спростив порядок надання громадянства РФ усім мешканцям України

Президент Росії Володимир Путін спростив порядок надання російського громадянства всім, хто постійно проживає на території України.

Згідно з указом, всі громадяни України або особи без громадянства, які постійно проживають на її території, мають право звернутися із заявою про прийом до громадянства Російської Федерації в спрощеному порядку.

До сьогоднішнього указу спрощений порядок отримання російського громадянства поширювався на жителів частини окупованого Донбасу, Запорізької, Херсонської, а також підконтрольної Україні Донецької та Луганської областей.

Як інформувала “Новинарня“, за два роки російське громадянство у спрощеному порядку отримали понад 500 тисяч громадян України, що проживають на території окупованих районів Донецької і Луганської областей.

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