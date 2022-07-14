Ракетний удар РФ по центру Вінниці: уражено будинок побуту, будинок офіцерів, є загиблі й поранені

Будинок побуту "Ювілейний" у Вінниці після ракетного удару. Фото з соцмереж

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Міська рада Вінниці повідомила про вибухи в місті.

“У Вінниці пролунали вибухи. Не виходьте з укриттів. Не поширюйте фото і відео”, – йдеться в повідомленні о 10:48 у четвер, 14 липня.

В цей час у багатьох областях України оголошена повітряна тривога. У Telegram-каналах поширюють фото густих клубів диму над будівлями.

Є непідтверджені повідомлення про щонайменше три вибухи.

Національна поліція інформує: “Попередньо, три російські ракети поцілили в будівлю з офісними приміщеннями. Від ударів постраждали також Будинок офіцерів та розташовані неподалік житлові будинки.

Наразі відомо про 6 поранених та 2 загиблих, серед який маленька дитинка.

На місці прильотів виникла пожежа, вогонь перекинувся і на автостоянку. Зараз там горять близько 50 автомобілів. Над ліквідацією вогню працюють рятувальники”.

Голова Нацполіції Ігор Клименко направив у Вінницю спеціалізовану слідчо-оперативну групу Головного слідчого управління Нацполіції та криміналістичну лабораторію.

У соцмережах поширюють фото пожежі в будинку побуту “Ювілейний” (також це офісний центр). Будинок офіцерів – з іншого боку вулиці.

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