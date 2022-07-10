ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 137 – 10.07.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Боєць Запорізької бригади ТрО ЗСУ в селі Малинівка. Фото: "Укрінформ"

12-та година

9 липня, опівдні, поблизу Горлівки підрозділ зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗС України збив вертоліт російських окупаційних військ.

“Є підтвердження про знищення цілі. Тип ворожого гелікоптера встановлюється”, – повідомило Командування ПС ЗСУ.

11:30

Російські війська внаслідок “дружнього вогню” на Донеччині вразили власний підрозділ – батальйон так званої “армії ДНР”. Це випливає із перехоплення телефонної розмови, яке оприлюднив пресцентр СБУ.

“Пацаны стояли где-то под Бердянском. Не получали ни зарплату, ни*уя. Я так понял, толком их и не кормили. А потом их кинули куда-то на передок. Они там стояли молча-молча, зае*ались стоять, начали назад отходить… Попали на россиян. Россияне их разъе*ошили… Вот те армия, прикинь”.

Ранок

У мережі з’явилося відео прямого влучання російської ракети в житловий будинок у місті Часів Яр на Донеччині.

Напередодні

24-та окрема механізована бригада ЗСУ імені короля Данила показала, як її артилеристи знищили угруповання російських танків у Луганській області.

“На відео – півтора десятки російських танків та БМП на Луганщині, яких накриває наша арта. Цю колону спочатку зупинили, а в подальшому знищили. Гідна зустріч кожному окупанту гарантована”, – заявили в 24 омбр.

Після десятої

Невелика територія Луганщини досі бореться. Населені пункти вже по декілька разів переходили від окупантів під контроль України і навпаки. Зараз тривають бої в районі Білогорівки, – голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

“Орки не можуть подужати Луганську область, помирають на полі бою, зупиняються через повільну доставку б/к, спричинену “хлопками” в глибокому тилу на їхніх складах”.

Ранок

У соцмережах на ранок повідомлять про вражені Збройними силами України російські склади боєприпасів у тимчасово окупованих Алчевську, Торезі, Харцизьку, Іловайську та в Кіровському і Калінінському районах Донецька.

9:45

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.07 орієнтовно склали (за даними Генштабу ЗСУ):

особового складу – близько 37 300 (+100) осіб ліквідовано,

танків –1 641 (+3),

бойових броньованих машин – 3 823 (+8),

артилерійських систем – 834 (+2),

РСЗВ – 247,

засобів ППО – 108,

літаків – 217,

гелікоптерів – 188 (+1),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 676 (+2),

крилатих ракет – 155,

кораблів /катерів – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 694 (+7),

спеціальної техніки – 66.

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 9 липня).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.

9:10

О пів на четверту окупанти завдали двох ракетних ударів по Харкову. Зруйновано школу та приватний будинок, у Основ’янському та Слобідському районах.

“О 03.30 год внаслідок удару частково зруйновано 2-й та 3-й поверхи освітнього закладу. Загиблих та постраждалих немає.

Хвилиною пізніше від ракетного удару зруйновано частину житлового будинку на 6 квартир. Загиблих немає, госпіталізований чоловік 62 років, стан – середній”, – повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури також зазначила, що частково пошкоджено територію дитячого санаторію, розташованого поруч.

9:10

Харківщина. Протягом минулої доби окупанти обстрілювали Ізюмський, Богодухівський, Чугуївський, Харківський райони.

У смт Печеніги о 21-й годині внаслідок обстрілу загорівся приватний будинок. 20-річна жінка загинула. Поранена та госпіталізована 42-річна жінка.

В Ізюмському районі, у Донецькій громаді, через обстріли тричі горіли відкриті території. Госпіталізований чоловік 48 років.

У Чугуївському районі внаслідок обстрілу за межами населеного пункту горіла трава та хвойна підстилка, а також поле пшениці на площі 0,1 га.

У Богодухівському та Харківському районах також були загорання відкритих територій та складських приміщень, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

8:21

Російські ракети ввечері 9 липня зруйнували промислове підприємство у селищі міського типу Радушне Криворізького району Дніпропетровської області. Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

“Закінчується ліквідація наслідків учорашніх прильотів у Радушне. Пряме влучення трьох ракет “Калібр”. Підприємство промислової інфраструктури повністю знищено. Втрати уточнюються”, – написав Вілкул у телеграмі.

8:10

Дніпропетровська область: знову ворожі нічні обстріли.

Ворог ударив по Криворізькому району. Поцілив по Зеленодольській громаді. Населені пункти не зачепило. Люди не постраждали, – голова ОВА Валентин Резніченко.

Восьма година

У місті Часів Яр на Донеччині, по якому російські війська вдарили з РСЗВ “Ураган” напередодні ввечері, з-під руїн 5-поверхового будинку витягли шістьох загиблих і п’ятьох поранених, пошуки тривають.

Як повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко, щонайменше три десятки людей перебувають під завалами.

“У будинку повністю знищено два під’їзди. На місці працюють рятувальники — намагаються врятувати тих, хто опинився під завалами. За словами місцевих мешканців, там найімовірніше щонайменше 34 людини, у тому числі 9-річна дитина. Наразі рятувальники зуміли встановити контакт із двома людьми, що опинилися під руїнами”, – написав голова області в телеграмі.

7:15

Зі зведення Генштабу ЗСУ станом на 6:00:

На Харківському напрямку основні зусилля ворог зосереджує на недопущенні просування наших військ.

Здійснив обстріли з артилерії різних калібрів в районах населених пунктів Харків, Руські Тишки, Питомник, Коробочкине, Іванівка, Дементіївка, Соснівка, Рубіжне та Слатине. Авіаудар зафіксовано поблизу Верхнього Салтова. З території Бєлгородської області окупантами завдано ракетного удару по місту Харкову крилатою ракетою типу “Іскандер”.

На Слов’янському напрямку ворог здійснював вогневе ураження позицій наших військ, провів розвідку боєм штурмовою групою в районі населеного пункту Долина, успіху не мав, відійшов.

Противник обстрілював із ствольної та реактивної артилерії райони Долини, Дібровного, Мазанівки, Богородичного, Адамівки, Андріївки, Вірнопілля, Великої Комишувахи, Краснопілля та Нової Дмитрівки.

На Краматорському напрямку активних дій ворог не проводив. Відзначено переміщення окремих підрозділів в район Білогорівки. Здійснював обстріли із мінометів, ствольної артилерії та танків в районах населених пунктів Сіверськ, Переїзне, Григорівка, Верхньокам’янське та Білогорівка. Завдав авіаударів неподалік Слов’янська, Сіверська і Серебрянки.

На Бахмутському напрямку активних дій окупанти не проводили. Ворожі обстріли фіксувалися в в районах населених пунктів Вершина, Зайцеве, Покровське, Веселе, Івано-Дар’ївка та Вуглегірської ТЕС. Авіаційних ударів завдано неподалік Берестового та Спірного.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках, з метою сковування, противник здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Опитне, Авдіївка, Мар’їнка, Павлівка, Вугледар, Золота Нива, Комар, Гуляйполе, Оріхів, Малі Щербаки та Полтавка. Завдав авіаційних ударів в районах Кам’янки, Малих Щербаків та Новоандріївки.

На Південнобузькому напрямку ворог зосереджує зусилля на недопущенні наступу Сил оборони України. Обстріляв із ствольної артилерії райони Лозового, Посад Покровського, Українки, Партизанського, Любомирівки, Кобзарців та Широкого.

На Волинському та Поліському напрямках змін у діяльності підрозділів збройних сил Республіки Білорусь у прикордонних районах Брестської та Гомельської областей не відзначається.

На Сіверському напрямку противник здійснив обстріли поблизу Бачівська, Миропілля, Володимирівки, Вовківки і Волфиного. Неподалік двох останніх завдав ще й авіаударів. Вів повітряну розвідку із застосуванням БпЛА.

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Читайте про ДЕНЬ 120 ОБОРОНИ, 23.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 121 ОБОРОНИ, 24.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 122 ОБОРОНИ, 25.06.2022, тут

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Що передувало

▪️ Після того, як президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, Росія вранці 24 лютого здійснила масований ракетний удар по аеродромах, інших військових об’єктах по всій Україні та перейшла в наступ на суходолі з півночі (території Білорусі і РФ), півдня (з Криму) та зі сходу. Однак Збройні сили України зберегли дієву авіацію, ППО, систему управління й почали завдавати противнику великих втрат у живій силі й техніці.

▪️ Надалі росіяни вдалися до ударів РСЗВ, авіанальотів, застосування ракет і безпілотників. Вони воюють на лише з українськими військовими, а й із цивільними – руйнують житлові будинки, б’ють по лікарнях і дитсадках, нафтобазах, убивають дітей, займаються мародерством.

▪️ Після тривалих бойових дій армія Росії здобула контроль над єдиним обласним центром – Херсоном, однак і там продовжуються мітинги за Україну. Героїзм Збройних сил і тероборони, єдність народу, твердість керівництва армії й країни зламали плани Москви щодо бліцкригу. Київ чинить опір і не пристає на вимоги капітуляції, ЗСУ нищать ворога.

▪️ Це спричинило злам у світобаченні західних держав і суспільств – вони однозначно стали на бік України, надають нове, зокрема важке озброєння, а проти РФ запровадили справді потужні санкції. Однак НАТО відмовилося військовими засобами “закрити небо” над Україною, звідки тривають ракетні обстріли та авіаудари.

▪️ 2 березня ГА ООН голосами 141 країни ухвалила першу резолюцію, якою різко засудила дії Кремля та закликала РФ негайно вивести війська з України. 24 березня Генасамблея підтримала другу подібну резолюцію (140 країн “за”).

▪️ Путін збирав сили для штурму української столиці. Але темп наступу спершу сповільнився, надалі – зупинився. Після важких боїв у передмістях українська армія відкинула росіян від Києва. 30 березня-1 квітня ЗСУ відновили контроль над десятками населених пунктів у Київській і Чернігівській областях, окупанти відійшли зокрема і від ЧАЕС. Світу відкрилася жахлива картина звірств окупантів у Бучі та інших населених пунктах під Києвом – сотні розстріляних та закатованих цивільних мешканців.

▪️ 16-20 травня закінчилася героїчна оборона Маріуполя – український гарнізон на заводі “Азовсталь” отримав наказ зберегти особовий склад та евакуюватися в полон.

▪️ 24 червня стало відомо про вихід підрозділів Сил оборони України з Сєвєродонецька – фактичного адмінцентру Луганської області, до 3 липня ЗСУ вийшли з Лисичанська, останнього міста Луганщини. Надалі російські війська продовжують наступальні дії та артилерійські й ракетні обстріли, намагаючись оточити угруповання Об’єднаних сил на Донеччині.