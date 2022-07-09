Росіяни вдарили “Іскандером” по центру Харкова – сім поранених

Внаслідок ракетного обстрілу російськими окупантами Харкова поранено кількох цивільних громадян. Прокуратура почала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Про це вранці в суботу, 9 липня, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

“За даними слідства, 9 липня близько 10:00 російські військові здійснили обстріл центральної частини Харкова. За попередніми даними, удар, ймовірно, було завдано балістичною ракетою “Іскандер”. Внаслідок обстрілу поранено шістьох людей, серед них 12-річна дівчинка. Один зі снарядів влучив у двоповерховий будинок, що призвело до його руйнування. Пошкоджено сусідні будинки” – сказано в повідомленні.

Наразі тривають першочергові слідчі дії, дані уточнюються.

Огляд місця події проводять прокурори Слобідської окружної прокуратури м. Харкова та співробітники відділу поліції №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області.

За даними ДСНС, двоповерхова будівля зруйнована повністю.

Після 11.30 голова ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що троє цивільних, серед них одна дитина, госпіталізовані до медичних установ із пораненнями. Ще чотирьом людям медики надали допомогу на місці.

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