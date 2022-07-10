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Удар росіян з РСЗВ по Часовому Яру: під руїнами 5-поверхівки – три десятки людей

10/07/2022 09:45

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У місті Часів Яр на Донеччині, по якому російські війська вдарили з РСЗВ, з-під руїн 5-поверхового будинку витягли шістьох загиблих і п’ятьох поранених, пошуки тривають.

Про це вранці в неділю, 10 липня, повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Загалом, за його даними, щонайменше три десятки людей перебувають під завалами п’ятиповерхівки, яку
вчора ввечері росіяни атакували ракетами з “Ураганів”.

На завалах будинку в Часовому Яру. Фото: тг Павло Кириленко

“У будинку повністю знищено два під’їзди. На місці працюють рятувальники — намагаються врятувати тих, хто опинився під завалами. За словами місцевих мешканців, там найімовірніше щонайменше 34 людини, у тому числі 9-річна дитина. Наразі рятувальники зуміли встановити контакт із двома людьми, що опинилися під руїнами”, – написав голова області в телеграмі.

Про те, що на поверхню вже змогли дістати 6 загиблих і 5 поранених, Кириленко розповідав станом на 8:00.

У мережі з’явилося відео прямого влучання російської ракети в житловий будинок у місті Часів Яр на Донеччині.

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