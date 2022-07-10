Росіяни другий ранок поспіль били “Іскандерами” по Харкову

На світанку російські окупанти завдали двох ракетних ударів по Харкову. Зруйновано школу та приватний будинок, у Основ’янському та Слобідському районах.

Про це вранці в неділю, 10 липня, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“О 03.30 год внаслідок удару частково зруйновано 2-й та 3-й поверхи освітнього закладу. Загиблих та постраждалих немає.

Хвилиною пізніше від ракетного удару зруйновано частину житлового будинку на 6 квартир. Загиблих немає, госпіталізований чоловік 62 років, стан – середній”, – написав Синєгубов у телеграмі.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури також зазначила, що частково пошкоджено територію дитячого санаторію, розташованого поруч.

Розпочато досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Кореспондентка каналу ICTV в ефірі національного марафону повідомила, що удари були завдані ракетами “Іскандер”, як і напередодні.

Нагадаємо, в суботу, 9 липня, внаслідок ракетних ударів по центру Харкова сім людей зазнали поранень, було госпіталізовано трьох мирних жителів, зокрема й одну дитину.

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