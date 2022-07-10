Home / Війна / Росіяни другий ранок поспіль били “Іскандерами” по Харкову

Росіяни другий ранок поспіль били “Іскандерами” по Харкову

10/07/2022 09:33

На світанку російські окупанти завдали двох ракетних ударів по Харкову. Зруйновано школу та приватний будинок, у Основ’янському та Слобідському районах.

Про це вранці в неділю, 10 липня, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“О 03.30 год внаслідок удару частково зруйновано 2-й та 3-й поверхи освітнього закладу. Загиблих та постраждалих немає.
Хвилиною пізніше від ракетного удару зруйновано частину житлового будинку на 6 квартир. Загиблих немає, госпіталізований чоловік 62 років, стан – середній”, – написав Синєгубов у телеграмі.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури також зазначила, що частково пошкоджено територію дитячого санаторію, розташованого поруч.

Розпочато досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Кореспондентка каналу ICTV в ефірі національного марафону повідомила, що удари були завдані ракетами “Іскандер”, як і напередодні.
Нагадаємо, в суботу, 9 липня, внаслідок ракетних ударів по центру Харкова сім людей зазнали поранень, було госпіталізовано трьох мирних жителів, зокрема й одну дитину.

Читайте також:
На Харківщині дрон ДПСУ доставив росіянам “вибухові подарунки”. ВІДЕО

Унікальних переглядів: 87
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Архітектури безпеки можуть бути різними, і треба створювати нові блоки, – Резніков

Варіанти архітектури безпеки для України можуть бути різними, і варто створювати нові безпекові блоки. Таку думку висловив міністр оборони Олексій Резніков на дискусійній платформі Forbes у суботу, 9 липня,...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse