На Харківщині дрон ДПСУ доставив росіянам “вибухові подарунки”. ВІДЕО

Дрон прикордонників на Харківщині знайшов позиції окупантів і доставив їм “вибухові подарунки”.
Відповідне відео вранці 9 липня поширила пресслужба ДПСУ.
На відео можна побачити, як безпілотник скидає на кілька позицій вибухові заряди.
“Як наслідок, на Росію відправлять щонайменше п’ять пакетів. А Сили оборони України не залишать без нагляду розвідані ворожі позиції”, – сказано в повідомленні.
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