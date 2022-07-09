Генштаб заявив про ліквідацію 300 росіян за добу

Генеральний штаб ЗС України оприлюднив свіжу статистику втрат армії Російської Федерації з початку повномасштабної агресії – станом на ранок 9 липня.

Додатково до вчорашніх показників підтверджено знищення приблизно 300 військовослужбовців противника, 1 танка, 4 ББМ, 4 артсистеми, 5 БПЛА тощо.

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.07 орієнтовно склали:

особового складу – близько 37 200 (+300) осіб ліквідовано,

танків –1 638 (+1),

бойових броньованих машин – 3 815 (+4),

артилерійських систем – 832 (+4),

РСЗВ – 247,

засобів ППО – 108 (+1),

літаків – 217,

гелікоптерів – 187,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 674 (+5),

крилатих ракет – 155,

кораблів /катерів – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 687 (+2),

спеціальної техніки – 66.

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 8 липня).

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

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