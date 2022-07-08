За добу ЗСУ спалили ще 35 російських танків і ліквідували 250 окупантів, – Генштаб

Фото: пресслужба ГШ ЗСУ

Генеральний штаб ЗС України оновив статистику втрат армії Російської Федерації з початку повномасштабної агресії – станом на ранок 8 липня.

Додатково до вчорашніх показників підтверджено знищення приблизно 250 військовослужбовців противника, 35 танків, 14 ББМ, 13 артсистем, 2 БПЛА тощо.

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.07 орієнтовно склали:

особового складу – близько 36 900 (+250) осіб ліквідовано,

танків –1 637 (+35),

бойових броньованих машин – 3 811 (+14),

артилерійських систем – 828 (+13),

РСЗВ – 247,

засобів ППО – 107,

літаків – 217,

гелікоптерів – 187

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 669 (+2),

крилатих ракет – 155,

кораблів /катерів – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 685 (+20),

спеціальної техніки – 66.

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 7 липня).

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

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