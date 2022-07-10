Росіяни на Донеччині розбили батальйон “ДНР”, – перехоплення СБУ

Російські війська внаслідок “дружнього вогню” на Донеччині вразили власний підрозділ – батальйон так званої “армії ДНР”.
Це випливає із перехоплення телефонної розмови, яке оприлюднив пресцентр СБУ в неділю, 10 липня.
Ідеться про 2-й батальйон 1-го армійського корпусу (так звану “народну міліцію ДНР”), який воює у складі армії РФ.
“Російські загарбники намагалися зберегти цей інцидент у секреті, хоча мобілізовані з “ЛНР/ДНР” і так здогадуються, що їх використовують як гарматне м’ясо”, – зазначають у Службі безпеки України.
Пряма мова з перехоплення мобілізованого бойовика “ДНР”:
“Пацаны стояли где-то под Бердянском. Не получали ни зарплату, ни*уя. Я так понял, толком их и не кормили. А потом их кинули куда-то на передок. Они там стояли молча-молча, зае*ались стоять, начали назад отходить… Попали на россиян. Россияне их разъе*ошили… Вот те армия, прикинь”.
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