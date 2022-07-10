24-та бригада розбила танкову колону росіян на Луганщині

24-та окрема механізована бригада ЗСУ імені короля Данила знищила угруповання російської бронетехніки в Луганській області.

Пресслужба військової частини ввечері 9 липня оприлюднила відео, показавши, як артилеристи “королівської” бригади розбивають колону російських окупантів.

“На відео – півтора десятки російських танків та БМП на Луганщині, яких накриває наша арта. Цю колону спочатку зупинили, а в подальшому знищили. Гідна зустріч кожному окупанту гарантована”, – зазначено в дописі на ФБ-сторінці 24 омбр.

Як відомо, 24-та львівська бригада виконує бойові завдання на Луганщині ще з 2021 року.

10 липня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що невелика територія Луганщини досі бореться. Населені пункти вже по декілька разів переходили від окупантів під контроль України і навпаки; нараз тривають бої в районі Білогорівки.

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