Генштаб додав до статистики знищений російський гелікоптер і сотню осіб

Генеральний штаб ЗС України оновив свою статистику щодо втрат армії Російської Федерації з початку повномасштабної агресії – станом на ранок 10 липня.

Додатково до вчорашніх показників підтверджено знищення приблизно 100 військовослужбовців противника, 3 танки, 8 ББМ, 2 артсистеми, 1 гелікоптер, 2 БПЛА тощо.

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.07 орієнтовно склали:

особового складу – близько 37 300 (+100) осіб ліквідовано,

танків –1 641 (+3),

бойових броньованих машин – 3 823 (+8),

артилерійських систем – 834 (+2),

РСЗВ – 247,

засобів ППО – 108,

літаків – 217,

гелікоптерів – 188 (+1),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 676 (+2),

крилатих ракет – 155,

кораблів /катерів – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 694 (+7),

спеціальної техніки – 66.

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 9 липня).

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

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