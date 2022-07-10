Число загиблих від удару РФ по будинку в Часовому Яру зросло до 15

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару росіян по житлових будинках у місті Часів Яр на Донеччині зросла до п’ятнадцяти.

Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Донецькій області.

“Рятувальники Донеччини продовжують проводити розбір зруйнованих внаслідок ракетного обстрілу елементів будинку в Часовому Яру. Станом на 13:00 під час проведення аварійно-рятувальних робіт на місці події виявлено тіла 15 загиблих осіб, врятовано з-під завалів п’ятьох осіб“, – сказано в повідомленні.

За інформацією рятувальників, підтримується мовний контакт із трьома особами під завалами. Здійснюються заходи щодо їх порятунку, роботи тривають.

Як інформувала “Новинарня“, російські нелюди завдали ракетного удару по житлових будинках у місті Часів Яр у ніч із 9-го на 10 липня. В одній із п’ятиповерхівок повністю зруйновано два під’їзди. Відомо, що під завалами можуть перебувати понад 30 людей, серед яких 9-річна дитина.

Станом на восьму ранку ДСНС повідомляла про 5 загиблих цивільних.

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