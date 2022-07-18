ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 145 – 18.07.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Фото: ФБ Володимир Зеленський

Ранок

В окупованому Маріуполі хлопець вийшов на площу біля розбомбленого російськими загарбниками драмтеатру з прапором України на плечах, інформує пресслужба міської ради.

11:10

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич показав на фото наслідки нічного обстрілу міста росіянами.

“Російські ракети поцілили в автосалон та салон з продажу сільгосптехніки. Також окупанти обстріляли околиці міста. На щастя, обійшлось без жертв”.

11-та година

Офіс генпрокурора: 18 липня близько 2:00 ночі окупанти завдали ракетний удар по Чугуєву, що призвело до пошкодження двох багатоповерхівок.

17 липня близько 20:00 окупанти обстріляли с. Калинове Богодухівського району. Внаслідок обстрілу постраждала жінка, її мати від отриманих поранень під час обстрілу померла. Також 17 липня військові РФ завдав ворожих ударів по Чугуївщині. Внаслідок обстрілу смт Печеніги один чоловік загинув, двоє отримали поранення.

Ворожих ударів продовжує зазнавати і Харків. Під час чергового обстрілу пошкоджено житлові будинки у Київському районі.

За процесуального керівництва окружних прокуратур розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Напередодні

Український ПТРК “Стугна-П” знищує БМП окупантів:

Ранок

Прикордонники і ДПСУ показали готовність Сил оборони України на кордоні з Приздністров’ям (окупована росіянами територія Молдови):

Дев’ята година

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.07 орієнтовно склали (за даними Генерального штабу ЗСУ):

особового складу – близько 38 450 (+150) осіб ліквідовано,

осіб ліквідовано, танків –1 687 (+3),

бойових броньованих машин – 3 886 (+7),

артилерійських систем – 849 (+3),

РСЗВ – 248,

засобів ППО – 113 (+3),

літаків – 220,

гелікоптерів – 188,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 670 (+2),

крилатих ракет – 166,

кораблів /катерів – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 753 (+7),

спеціальної техніки – 70 (+2).

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 17 липня).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

8:15

Офіс генпрокурора: більше ніж 1019 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Станом на ранок 18 липня офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося – 353. Зросла кількість поранених – щонайменше 666.

17 липня внаслідок обстрілу ворогом с. Новий Донбас Покровського району Донецької області поранено 16-річного хлопчика.

Також 17 липня окупанти вкотре обстріляли м. Бахмут Донецької області. Поранення різного ступеня тяжкості отримали троє дітей 2, 3 та 9 років.

8:10

Херсонщина. З самого ранку в Новокаховській громаді (селище Райське) чути вибухи. Знову горять і детонують ворожі боєприпаси, – депутат облради Сергій Хлань.

7:35

Росіяни вночі обстріляли Дніпропетровщину з реактивних систем залпового вогню.

Ударили по Нікополю, спрямувавши більш як 60 снарядів на житлові квартали та міську інфраструктуру.

Попередньо, поранена 75-річна жінка. Вона у лікарні.

Зруйновані десяток приватних житлових будинків. Пошкоджено водопровід та газопровід на одній з вулиць. Зачепило лікарню, промислове та енергетичне підприємства, порт.

На місці працюють фахівці різних служб. Відновлюють понівечені мережі та з’ясовують масштаби руйнувань, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

7:20

Окупанти обстріляли Краматорськ на Донеччині, повідомив міський голова Олександр Гончаренко.

“Гучний ранок у Краматорську. Чотири удари по промисловій зоні, схоже, з РСЗВ. Інформацію про руйнування та постраждалих уточнюють”.

6:45

Зі зведення Генерального Штабу Збройних сил України станом на 6:00:

На Слов’янському напрямку противник обстріляв із артилерії райони населених пунктів Новомиколаївка, Дібровне, Костянтинівка, Богородичне, Мазанівка, Курулька, Чепіль, Вірнопілля, Нова Дмитрівка та інших. Завдав авіаудару неподалік Богородичного.

На Донецькому напрямку підрозділи противника здійснили обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Донецьке, Сіверськ, Верхньокам’янське, Григорівка, Івано-Дар’ївка, Спірне та інших.

Ворог намагається вести штурмові дії неподалік Григорівки, бої тривають. Штурмові дії в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Спірне та Серебрянка наші захисники успішно відбили.

На Бахмутському напрямку обстріли зафіксовано поблизу Берестового, Курдюмівки, Веселої Долини, Соледара, Бахмута, Вершини, Травневого та території Вуглегірської ТЕС.

Ворог вів штурмові дії в районах Новолуганського, Семигір’я та Вуглегірської ТЕС, успіху не мав, відійшов. Завдав ракетно-авіаційних ударів неподалік Берестового.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обстрілювали позицій наших військ із мінометів, ствольної та реактивної артилерії зокрема в районах населених пунктів Кам’янка, Авдіївка, Красногорівка, Новомихайлівка, Кам’янське, Малі Щербаки, Пречистівка. Завдали авіаударів неподалік Новоданилівки і Новоандріївки.

Всі спроби ворожих штурмів в районах населених пунктів Кам’янка, Новомихайлівка та Вугледар українські воїни звели нанівець. Загарбники з втратами відійшли.

3:15

Знову масований обстріл Миколаєва. У місті лунають потужні вибухи. Вже було чути близько десяти, повідомив мер Олександр Сєнкевич.

Вночі

Не маючи нових територіальних здобутків, армія Російської Федерації затягує війну в Україні для можливості відновлення і поповнення сил. Про це інформує американський Інститут вивчення війни (ISW) у зведенні за 17 липня.

Російські збройні сили продовжують повернення з оперативної паузи та провели обмежені наземні атаки в Донецькій області 17 липня.

Але кінець російської оперативної паузи навряд чи призведе до нової масової хвилі наземних штурмів на кількох напрямках, незважаючи на публічний наказ міністра оборони Росії Сергія Шойгу саме про це.

Російські війська надають перевагу просуванню навколо Сіверська і Бахмута, утримуючи оборонні позиції на північ від Харкова та вздовж Південного напрямку.

Крім того, російські війська продовжували створювати умови для відновлення наступу на Слов’янськ, обстрілювали населені пункти вздовж Ізюмсько-Слов’янського напрямку та завдавали інших артилерійських, ракетних й авіаційних ударів по всій території України.

0:50

ОК “Південь” про минулу добу на Південному напярмку:

Наші штурмовики двічі нанесли вогневе ураження по опорному пункту, пункту постачання боєкомплекту та по скупченню живої сили, озброєння і техніки ворога в районі Благодатного та Давидового Броду.

Разом з тим, за підсумками доби і роботи всіх наших підрозділів, втрати окупантів складають: 36 рашистів, два самохідних зенітних ракетно-гарматних комплекси “Панцир-С1”, три машини зв’язку стратегічної та оперативної ланок управління, радіолокаційну станцію “Підліт”, 11 одиниць броньованої та автомобільної техніки.

Підтверджено знищення двох складів боєприпасів на окупованих територіях Миколаївщини.

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Читайте про ДЕНЬ 117 ОБОРОНИ, 20.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 118 ОБОРОНИ, 21.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 119 ОБОРОНИ, 22.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 120 ОБОРОНИ, 23.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 121 ОБОРОНИ, 24.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 122 ОБОРОНИ, 25.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 123 ОБОРОНИ, 26.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 124 ОБОРОНИ, 27.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 125 ОБОРОНИ, 28.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 126 ОБОРОНИ, 29.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 127 ОБОРОНИ, 30.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 128 ОБОРОНИ, 01.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 129 ОБОРОНИ, 02.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 130 ОБОРОНИ, 03.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 131 ОБОРОНИ, 04.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 132 ОБОРОНИ, 05.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 133 ОБОРОНИ, 06.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 134 ОБОРОНИ, 07.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 135 ОБОРОНИ, 08.07.2022, тут

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Читайте про ДЕНЬ 137 ОБОРОНИ, 10.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 138 ОБОРОНИ, 11.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 139 ОБОРОНИ, 12.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 140 ОБОРОНИ, 13.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 141 ОБОРОНИ, 14.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 142 ОБОРОНИ, 15.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 143 ОБОРОНИ, 16.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 144 ОБОРОНИ, 17.07.2022, тут

Що передувало

▪️ Після того, як президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, Росія вранці 24 лютого здійснила масований ракетний удар по аеродромах, інших військових об’єктах по всій Україні та перейшла в наступ на суходолі з півночі (території Білорусі і РФ), півдня (з Криму) та зі сходу. Однак Збройні сили України зберегли дієву авіацію, ППО, систему управління й почали завдавати противнику великих втрат у живій силі й техніці.

▪️ Надалі росіяни вдалися до ударів РСЗВ, авіанальотів, застосування ракет і безпілотників. Вони воюють на лише з українськими військовими, а й із цивільними – руйнують житлові будинки, б’ють по лікарнях і дитсадках, нафтобазах, убивають дітей, займаються мародерством.

▪️ Після тривалих бойових дій армія Росії здобула контроль над єдиним обласним центром – Херсоном, однак і там продовжуються мітинги за Україну. Героїзм Збройних сил і тероборони, єдність народу, твердість керівництва армії й країни зламали плани Москви щодо бліцкригу. Київ чинить опір і не пристає на вимоги капітуляції, ЗСУ нищать ворога.

▪️ Це спричинило злам у світобаченні західних держав і суспільств – вони однозначно стали на бік України, надають нове, зокрема важке озброєння, а проти РФ запровадили справді потужні санкції. Однак НАТО відмовилося військовими засобами “закрити небо” над Україною, звідки тривають ракетні обстріли та авіаудари.

▪️ 2 березня ГА ООН голосами 141 країни ухвалила першу резолюцію, якою різко засудила дії Кремля та закликала РФ негайно вивести війська з України. 24 березня Генасамблея підтримала другу подібну резолюцію (140 країн “за”).

▪️ Путін збирав сили для штурму української столиці. Але темп наступу спершу сповільнився, надалі – зупинився. Після важких боїв у передмістях українська армія відкинула росіян від Києва. 30 березня-1 квітня ЗСУ відновили контроль над десятками населених пунктів у Київській і Чернігівській областях, окупанти відійшли зокрема і від ЧАЕС. Світу відкрилася жахлива картина звірств окупантів у Бучі та інших населених пунктах під Києвом – сотні розстріляних та закатованих цивільних мешканців.

▪️ 16-20 травня закінчилася героїчна оборона Маріуполя – український гарнізон на заводі “Азовсталь” отримав наказ зберегти особовий склад та евакуюватися в полон.

▪️ 24 червня стало відомо про вихід підрозділів Сил оборони України з Сєвєродонецька – фактичного адмінцентру Луганської області, до 3 липня ЗСУ вийшли з Лисичанська, останнього міста Луганщини. Надалі російські війська продовжують наступальні дії та артилерійські й ракетні обстріли, намагаючись оточити угруповання Об’єднаних сил на Донеччині.