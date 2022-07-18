У Новій Каховці – нові вибухи та стовпи диму

В тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області прогриміли вибухи, в кількох місцях – стовпи диму.
Про це надвечір у понеділок, 18 липня, повідомили депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань та журналіст Олег Батурин.
“Цікаво, а Нова Каховка обжене по “серіях” Чорнобаївку? Зафіксовано приліт по росіянам в районі асфальтного заводу на об’їзній”, – зазначив він і опублікував фото.
Інформацію про вибухи також підтвердив журналіст Олег Батурин.
“Після вибухів горить в районі Каховського шлюзу і в соснах за мікрорайоном Сокіл”, – зазначив він.
Попереднього разу ЗСУ уразили склад росіян біля Нової Каховки вранці 18 липня.
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