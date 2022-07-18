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Салют для “хороших” росіян: під Новою Каховкою детонує ворожий склад боєприпасів. ВІДЕО

18/07/2022 10:17

У селищі Райське, що під містом Нова Каховка на окупованій території Херсонської області, виникла пожежа на російському складі боєприпасів.

Про це вранці в понеділок, 18 липня, повідомляє депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

“Херсонщина. З самого ранку в Новокаховській громаді чути вибухи. Знову горять і детонують боєприпаси ворога. Салюти для хороших – мертвих росіян, які вже ніколи не прокинуться”, – йдеться в повідомленні.

Хлань підтвердив, що йдеться про селище Райське.

На кадрах, опублікованих у соцмережах, видно клуби густого диму та помітні розльоти яскравих вогняних куль. Це характерно для пожеж на складах з боєприпасами.

Вибухи на території Херсонської області почули близько 05:00 ранку.

Нагадаємо, за останні два тижні ЗС України регулярно вражають склади боєприпасів російської армії на окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей завдяки можливостям високоточних РСЗВ HIMARS.

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