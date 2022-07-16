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Поплічницю колаборанта Стремоусова затримали на Прикарпатті і посадили на 5 років, – СБУ

16/07/2022 17:45

До п’яти років позбавлення волі – очно – засуджено поплічницю одного з маріонеткових ватажків окупаційної “адміністрації” Херсона, яка закликала відновити СРСР.

Про це у зведенні в суботу, 16 липня, повідомив пресцентр Служби безпеки України.

“До 5 років ув’язнення засуджено поплічницю прокремлівського пропагандиста Кирила Стремоусова, який входить до керівного складу окупаційної “адміністрації” Херсона. Зловмисниця координувала інформаційно-підривну діяльність агентурної мережі, створеної колаборантом на користь спецслужб РФ”, – інформує СБУ.

За даними СБУ, перебуваючи на Прикарпатті, жінка “розганяла” через інтернет гасла на підтримку загарбників і активно поширювала дописи, в яких закликала до відновлення СРСР.

Для максимального охоплення жінка адмініструвала анонімні акаунти в декількох соцмережах, у тому числі заборонених в Україні. Вона використовувала різні псевдоніми, а зі своїм “куратором” спілкувалася через закриті канали зв’язку.

За словами Дехтяренка, її публікації активно репостили інші учасники пропагандистської мережі для проведення інформаційних диверсій проти нашої держави.

Співробітники СБУ встановили місцезнаходження і затримали зловмисницю в Івано-Франківську. Під час обшуків у неї виявили паспорт громадянки РФ та комп’ютерну техніку з доказами незаконної діяльності.

Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення РФ, Служба безпеки розслідує більше 300 кримінальних проваджень за фактами виправдання російської агресії проти України та популяризації окупаційних угруповань.

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Україна

Поплічницю колаборанта Стремоусова затримали на Прикарпатті і посадили на 5 років, – СБУ

До п’яти років позбавлення волі – очно – засуджено поплічницю одного з маріонеткових ватажків окупаційної “адміністрації” Херсона, яка закликала відновити СРСР. Про це у зведенні в суботу, 16 липня,...

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