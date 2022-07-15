HIMARS знищили вже понад 30 логістичних обʼєктів військ РФ, – Мотузяник

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Речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник заявив, що системи залпового вогню HIMARS вже знищили понад 30 логістичних обʼєктів російських військ.

Таку думку він висловив у ефірі національного телемарафону у п’ятницю, 15 лютого.

“Власне, що зараз активно робиться (знищується логістика противника – ред.). Славнозвісні Himars, які сьогодні прекрасно працюють на передовій. За останні тижні знищені більше 30 логістичних воєнних об’єктів противника, через що, наприклад, зараз наступальний потенціал російських окупаційних військ значно знижено”, – сказав він, його цитує “Радіо Свобода”.

Речник Міноборони зауважує, що на даний момент українське військо все ще потребує далекобійної артилерії, яка дозволяє знищувати логістику противника.

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