HIMARS знищили вже понад 30 логістичних обʼєктів військ РФ, – Мотузяник

Речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник заявив, що системи залпового вогню HIMARS вже знищили понад 30 логістичних обʼєктів російських військ.
Таку думку він висловив у ефірі національного телемарафону у п’ятницю, 15 лютого.
“Власне, що зараз активно робиться (знищується логістика противника – ред.). Славнозвісні Himars, які сьогодні прекрасно працюють на передовій. За останні тижні знищені більше 30 логістичних воєнних об’єктів противника, через що, наприклад, зараз наступальний потенціал російських окупаційних військ значно знижено”, – сказав він, його цитує “Радіо Свобода”.
Речник Міноборони зауважує, що на даний момент українське військо все ще потребує далекобійної артилерії, яка дозволяє знищувати логістику противника.
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