Україна зобов’язалася не бити з HIMARS по РФ, але у США були уточнення щодо Криму, – Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков підтвердив, що Україна зобов’язалася не застосовувати а американські ракетні артилерійські системи HIMARS по цілях на території Російської Федерації.
Про це він заявив у інтерв’ю українській службі BBC, котре опубліковане в п’ятницю, 15 липня.
“Ми брали зобов’язання, що високоточну зброю ми не будемо використовувати по російських об’єктах на території Російської Федерації. Ми всюди це засвідчили, навіть я персонально зробив це листом на ім’я мого колеги – керівника Пентагону, – що ми будемо використовувати американську зброю для стримування ворога та деокупації тимчасово окупованих земель тільки на території України”, – сказав міністр.
На питання, чи розповсюджується зобов’язання української сторони на Крим, Резніков відповів:
“Я сказав (міністру оборони США Ллойду Остіну – ред.), що у нас достатньо стратегічних об’єктів на окупованих росіянами українських територіях. На що він мені відповів: ми тебе зрозуміли”.
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