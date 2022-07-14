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Севастополь готує бомбосховища

14/07/2022 20:56

У тимчасово окупованому Севастополі готують бомбосховища, кількість захисних підземних приміщень буцімто дозволяє укрити 100% населення міста з урахуванням його темпів зростання.

Таку інформацію озвучили в колабораційному так званому “департаменті громадської безпеки міста”, пишуть в місцевих телеграм-каналах. 

“Але відомості про кількість, місця розташування, ступінь готовності, місткість захисних споруд, а також маршрути руху до них є відомостями обмеженого поширення або “військовою таємницею”, – повідомляють із Севастополя. 

Зазначається, що до захисних споруд цивільної оборони (бомбосховищ) також зараховані підвали та цокольні поверхи будівель, підвальні приміщення торгових центрів, паркінги, складські приміщення, гірничі виробки, тунелі, підземні переходи.

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