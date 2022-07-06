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Експерт назвав ідеальний варіант озброєння для удару по Севастопольській бухті

06/07/2022 21:42

Експерт Центру оборонних стратегій, колишній заступник начальника штабу ВМС ЗСУ (у 2004-2020 рр.) капітан 1-го рангу запасу Андрій Риженко вважає, що вразити Севастопольську бухту як місце базування Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Криму можна за допомогою підводних безпілотників.

Таку думку він висловив у “Мілітарному подкасті” на тему “Як розгромити Чорноморський флот РФ”, оприлюднений в мережі 5 липня.

Ведучий Олександр Аргат запитав Риженка щодо теоретичної можливості вдарити береговим комплексом по Севастопольській бухті, й наскільки це технічно реально.

Риженко відповів, що “сюди може зайти підводний безпілотник, і, в принципі, основні точки можуть бути вражені”.

“Треба дивитися ще по рельєфу місцевості, бо протикорабельні ракети – такі, як “Гарпун” або “Нептун” – не оминають (місцевість – Н.). Тут якраз безпілотники могли б бути фактично ідеальним варіантом”, – сказав пан Андрій.

На уточнення ведучого, наскільки доречним в цій ситуації для України може бути французький підводний дрон Exocet, Риженко назвав його “такою ж ракетою”…

“Поки не знаю. У нас була історія, коли ми хотіли поставити Exocet на наш корвет, але там щось не склалося”.

“Структура Севастопольської бухти така, що для ракети це може бути складно. Крім того, мінна стінка центральної частини (бухти – Н.)… Багато цивільних об’єктів (поруч – Н.)… Я думаю, що в нас є морське командування, і воно аналізує та оцінює театр (бойових дій – Н.) в плані рельєфу, глибин, і якесь рішення буде для того, щоб нейтралізувати ці загрози. Ідеальний варіант зараз – це підводний апарат, “електричний дельфін”, скажу так. Він може багато чого зробити і в плані спостереження, і нейтралізації”, – резюмував експерт.

Риженко також наголосив, що “безпілотники – це майбутнє, і вони дуже привабливі по вартості”.

 

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