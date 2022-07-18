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Нардепа Шевченка, який підтримує Лукашенка, змусили скинути кітель ЗСУ і вигнали з Ради

18/07/2022 16:02

Нардепа Євгенія Шевченка, який відомий тим, що підтримує режим Олександра Лукашенка, змусили скинути кітель ЗСУ і вигнали з Ради.

Відео поширив на сторінці у ФБ у понеділок, 18 липня, депутат “Європейської солідарності” Володимир В’ятрович.

“Сеанс екзорцизму під куполом Ради, або білоруська ДРГ в парламенті. Разом із колегами з “Європейської Солідарності” вигнали із зали засідань ВРУ ватника і фаната самозванця Лукашенка Євгєнія Шевченка, який посмів одягнути на себе однострій ЗСУ. Не дозволимо ганьбити честі справжніх захисників України!”, – написав В’ятрович. 

Євгеній Шевченко обрався до ВР від “Слуги народу”. Запам’ятався скандалом із візитом до самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка 20 квітня 2021 року. Шевченко поїхав до Мінська, незважаючи на відмову України визнати результати виборів президента у Білорусі.
Згодом Шевченка виключили із фракції “Слуги народу” за його власним бажанням.

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Україна

Нардепа Шевченка, який підтримує Лукашенка, змусили скинути кітель ЗСУ і вигнали з Ради

Нардепа Євгенія Шевченка, який відомий тим, що підтримує режим Олександра Лукашенка, змусили скинути кітель ЗСУ і вигнали з Ради. Відео поширив на сторінці у ФБ у понеділок, 18 липня,...

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