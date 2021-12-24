Нардеп Шевченко заявив, що на нього відкрили справу про держзраду. СБУ спростувала

Нардеп Євген Шевченко. Фото: Facebook

Депутат Верховної Ради Євген Шевченко, який зустрічався у Мінську з не визнаним низкою країн президентом Білорусі Олександром Лукашенком, заявив, що Служба безпеки відкрила щодо нього провадження за підозрою у державній зраді. Пресслужба СБУ заперечила цю інформацію.

Про провадження повідомив сам депутат на своїй сторінці у фейсбуці.

“Якщо вже інформація просочилася у ЗМІ, змушений повідомити, що справді СБУ відкрило щодо мене справу”, – написав він.

За словами Шевченка, його підозрюють у державній зраді – злочині, передбаченому ст. 111 Кримінального кодексу.

“Тепер я в одному списку з Медведчуком (голова політради партії “Опозиційна платформа – За життя” Віктор Медведчук) та Порошенком (лідер партії “Європейська солідарність” та п’ятий президент України Петро Порошенко – ред.)“, – зауважив нардеп.

Політик поскаржився, що йому закидають сприяння створенню “руського миру” на території України.

“Тупішого приводу не змогли знайти для виконання замовлення та усунення конкурента. Це пов’язано з моєю дружбою з Білоруссю”, – зауважив Шевченко.

У пресцентрі Служби безпеки заперечили, що відкрили провадження щодо нардепа.

“Наразі слідчі Служби безпеки України не розпочинали кримінальні провадження щодо народного депутата України Євгенія Шевченка за ст. 111 Кримінального кодексу України”, – цитує пресцентр СБ “Суспільне”.

Як зазначили в СБУ, її слідчі не мають права порушувати кримінальну справу щодо депутата Верховної Ради.

“Відповідно до ст. 482-2 Кримінального процесуального кодексу України, досудове розслідування щодо народного депутата України може розпочати лише генеральний прокурор або особа, що виконує його обов’язки”, – пояснили у пресслужбі.

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