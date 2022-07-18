В окупованому Маріуполі хлопець вийшов із прапором України на площу біля розбомбленого драмтеатру

У тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині хлопець вийшов на площу біля розбомбленого російськими загарбниками драмтеатру з прапором України на плечах.
Про це вранці в понеділок, 18 липня, інформує пресслужба міської ради.
“Навіть окупований, Маріуполь не здається. Юнак вийшов на площу біля розбомбленого рашистами драмтеатру з прапором України. Справжня сміливість зробити це, коли навіть за українську мову можна потрапити «на підвал»”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що десятки тисяч людей й досі не можуть виїхати зі зруйнованого й окупованого росіянами міста, але вони чекають та мріють, що скоро Маріуполь знов буде українським.
Як інформувала “Новинарня“, окупанти оголосили полювання на підлітка, який в червні зірвав і викинув прапор Російської Федерації у Маріуполі.
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