В окупованому Маріуполі відбулися перші акції масової непокори, – радник мера

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В тимчасово окупованому Маріуполі відбулися акції непокори – росіяни планували швидке знесення чотирьох будинків на вулиці Сонячній, проте місцеві мешканці почали протестувати.

Про це ввечері в вівторок, 28 червня, повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.

Окупанти планували знесення через підрив дев’ятиповерхових будинків № 1,3,5, та 7 на вулиці Сонячній. Місцевих повідомили про це за добу і вони не мали змоги винести особисті речі.

“Приїзд МНС Росії зустріли акцією протесту, що само собою було сюрпризом для росіян. Люди буквально лягали під трактори. За участі місцевих колаборантів дійшли згоди про перенесення підриву на наступний тиждень”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після акції окупаційна адміністрація Маріуполя видала “циркуляр-разъяснение”, що знесення будинків буде відбуватися не менш ніж через два тижні після повідомлення про це мешканцям.

У гуманітарному штабі “Метро” вчора почали видавати заробітну плату “волонтерам” – людям, які працювали на розборі завалів. Контроль на місці здійснював депутат Держдуми Росії Дмитро Саблін.

“Замість анонсованої зарплати за півтора місяця людям видали лише за місяць 11 тис. рублів. Залишок за півмісяця запропонували “простить”. Почався фактичний бунт такого рівня, що доступ до “Метро” був закритий, а людей розганяли російські військові з пострілами в повітря”, – додав Андрющенко.

Він переконаний, що залишок готівки залишився у Сабліна та його команди колаборантів.

“Отже – спротив набирає обертів. Поступово переходячи від пасивної до активної фази протистояння”, – підсумував Петро Андрющенко.

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