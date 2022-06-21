У Маріуполі окупанти оголосили полювання на підлітка, який зірвав і назвав “ганчіркою” прапор РФ

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Російські окупанти оголосили полювання на підлітка, який у Маріуполі зірвав і викинув прапор Росії.

Про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, оприлюднивши відео, відзняте самим юнаком.

“Побачили таку, ганчірку для підлоги, у нас у місті. Зняли по-чоловічому, насцяли на неї – вона тільки для цього й придатна. І кудись туди її треба викинути. І не забувайте, окуповані території – це Україна”, – зазначив хлопець, викинувши триколор кудись у підвал закинутої будівлі.

Окупанти оскаженіли від такого вчинку підлітка й оголосили на нього полювання, обіцяючи “денацифікувати”.

“Ми не кровожерливі і робимо знижку на вік, але… Закликаємо товаришів у Маріуполі знайти сцикуна і провести декілька уроків з денацифікації”, – пишуть росіяни в соцмережах.

“Від вчинку юного героя Спротиву Маріуполя в окупантів трохи пригоріло. Навіть не трохи. Масові погрози та заклики до помсти. Очікувано.

Але наш герой Тимофій виявився відомим серед молоді скейтером. Він у безпеці і вже не в місті. То хай захлинуться своєю злобою”, – повідомив Андрющенко.

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