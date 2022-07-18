Росіяни завдали ракетного удару по Одещині, влучили у військовий об’єкт

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Вранці російські війська завдали ракетного удару по Одеській області, влучили у військовий об’єкт.

Про це в понеділок, 18 липня, інформує телеграм-канал “Одеса. Офіційно” з посиланням на дані оперативного командування “Південь”.

“По Одещині об 11:00 завдано ракетний удар. Трьома літаками Су-35 з акваторії Чорного моря випущено чотири ракети повітряного базування. Одну ракету збили над морем. Дві влучили у об’єкт військової інфраструктури. Триває гасіння пожеж”, – йдеться у повідомленні.

Ще одна ракета влучила в міст через Дністровський лиман, який російські війська вже неодноразово атакували.

Постраждалих немає.

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