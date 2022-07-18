“Одна подія зменшила кількість окупантів”: 9 росіян із Запорізької АЕС госпіталізовані з пораненнями, є загиблі, – мер Енергодара

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У Енергодарі дев’ять російських військових із “охорони” Запорізької АЕС потрапили у лікарню з пораненнями, також серед них є загиблі.

Про це ввечері в понеділок, 18 липня, повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов у телеграмі.

Він не називає причини того, що сталося, але повідомляє, що “на території тимчасово окупованої Запорізької АЕС відбулася подія, внаслідок якої рашистів трохи поменшало фізично”.

“Оскільки зараз ходить багато домислів навколо цієї ситуації, оперувати будемо тільки відомими нам фактами станом на зараз і чекати на оновлення інформації.

Отже, що відомо точно. В другій половині дня в міську лікарню терміново доставлені 9 військових країни-терориста з пораненнями різного ступеню важкості. Деякі лікуються амбулаторно, деякі госпіталізовані в стаціонар. Один з них у важкому стані – в реанімацію. Також є і загиблі, але назвати їх точну кількість наразі ми не можемо.

Як і не будемо домислювати, що ж стало причиною одночасного “прорідження” рядів окупантів на об’єкті, який вони начебто ретельно “охороняють”. Про це, думаю, пізніше скажуть компетентні служби”, – написав він.

Орлов додав, що росіяни “перелякалися настільки, що в паніці бігали по території станції, на тривалий час заблокували на підприємці одразу дві зміни оперативного персоналу, які мали міняти одна одну. Врешті людей відпустили”.

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