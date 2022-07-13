На Запоріжжі російські окупанти тікають від війни: відомо вже про 60 дезертирів

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Через загрозу артударів Збройних сил України 60 російських військових залишили свої підрозділи на тимчасово окупованих територіях Запорізькій області.

Про це вранці в середу, 13 липня, інформує пресслужба Запорізької ОВА.

“За інформацією української розвідки, підрозділи ФСБ РФ здійснюють пошук дезертирів зі складу окупаційних військ на території тимчасово окупованої Запорізької області. У військах окупантів кількість таких осіб, що покинули свої підрозділи через загрозу артилерійських ударів Збройних сил України по об’єктах російських окупаційних військ збільшується у геометричній прогресії і наразі складає близько 60 осіб”, – повідомили в ОВА.

Окупанти переховуються у підвалах, покинутих та зруйнованих будівлях, шукаючи будь-якого способу покинути територію України.

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