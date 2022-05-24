На Харківщині чоловік більше місяця переховував російського дезертира, видаючи його за сина

Російський солдат і його український псевдобатько. Фото: ФБ Сергій Болвінов

На Харківщині місцевий мешканець понад місяць переховував у своєму будинку військовослужбовця російської армії, видаючи його за сина.

Цю історію розповів начальник слідчого управління головного управління Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.

Російського дезертира виявили поліцейські роти “Схід”.

Коли росіянина затримали, він розповів, що народився у Кривому Розі, де й досі живуть його батьки. Потім переїхав у Крим і після анексії півострова Росією прийняв громадянство РФ. У війську держави-агресора служив навідником танка.

Молодик запевняє, що коли їхній підрозділ в’їхав на територію України колоною з п’яти танків, він вирішив не брати участі в так званій “військовій операції”. Тому нібито втік із танка і сховався в будинку одного з мешканців села Шестакове (Старосалтівська територіальна громада Вовчанського району Харківської області).

Як стверджує росіянин, після війни він хотів залишитися в Україні й поїхати до своєї родини.

51-річний місцевий мешканець, який переховував загарбника-дезертира, запевняє, що просто допомагав хлопцю “ховатися від росіян”, а потім збирався здати його Службі безпеки. Також він стверджує, що іншим російським військовикам сприяння не надавав.

Чому чоловік одразу після деокупації не видав свого “квартиранта” і які ще дії вчиняв, надаючи допомогу державі-агресору – буде з’ясовано в ході слідства за ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Наразі обох чоловіків затримано.

Збройні сили України з боями звільнили Шестакове 5 травня.

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