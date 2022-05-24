Home / Війна / На Харківщині чоловік більше місяця переховував російського дезертира, видаючи його за сина

На Харківщині чоловік більше місяця переховував російського дезертира, видаючи його за сина

24/05/2022 00:37

На Харківщині місцевий мешканець понад місяць переховував у своєму будинку військовослужбовця російської армії, видаючи його за сина.

Цю історію розповів начальник слідчого управління головного управління Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.

Російського дезертира виявили поліцейські роти “Схід”.

Коли росіянина затримали, він розповів, що народився у Кривому Розі, де й досі живуть його батьки. Потім переїхав у Крим і після анексії півострова Росією прийняв громадянство РФ. У війську держави-агресора служив навідником танка.

Молодик запевняє, що коли їхній підрозділ в’їхав на територію України колоною з п’яти танків, він вирішив не брати участі в так званій “військовій операції”. Тому нібито втік із танка і сховався в будинку одного з мешканців села Шестакове (Старосалтівська територіальна громада Вовчанського району Харківської області).

Як стверджує росіянин, після війни він хотів залишитися в Україні й поїхати до своєї родини.

51-річний місцевий мешканець, який переховував загарбника-дезертира, запевняє, що просто допомагав хлопцю “ховатися від росіян”, а потім збирався здати його Службі безпеки. Також він стверджує, що іншим російським військовикам сприяння не надавав.

Чому чоловік одразу після деокупації не видав свого “квартиранта” і які ще дії вчиняв, надаючи допомогу державі-агресору – буде з’ясовано в ході слідства за ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Наразі обох чоловіків затримано.

Збройні сили України з боями звільнили Шестакове 5 травня.

Читайте також:
“Люди просто так помирають”: як російський солдат перед смертю відмовляв брата не їхати на війну

У звільненому селі Шестакове на Харківщині ЗСУ взяли в полон 8 росіян

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Зеленський пояснив, про що домовилися на випадок замаху на нього чи уряд

У разі критичної ситуації, спричиненої російським вторгненням, Україна не залишилася б без управління, бо були продумані кадрові рішення. Про це сказав Володимир Зеленський під час онлайн-спілкування з “Українським домом”...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse