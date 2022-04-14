“Люди просто так помирають”: як російський солдат перед смертю відмовляв брата не їхати на війну

Пресцентр Служби безпеки України оприлюднив голосове повідомлення з телефона мертвого російського солдата, яке той надіслав своєму брату. Загарбник скаржився на те, що в Україні гине велика кількість бійців армії РФ, і командуванню байдуже до того.

Аудіозапис на каналі СБУ оприлюднений у середу, 13 квітня.

Як випливає з повідомлення, солдат намагається довести братові в Росії, що звільненому з війська або з відкритою кримінальною справою за дезертирство можна жити, тоді як із війни в Україні можна повернутися лише “грузом 200”. Так, власне, і сталося.

“Здесь вообще за людей никого не считают, всем пох*й. У нас люди, бл*, просто так умирают… их тела даже не забирают. Если ты отбился от колоны просто, не туда свернул – всем пох*й, тебя никто искать не будет”, – розповів військовий, навівши приклади такого байдужого ставлення.

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