Home / Війна / “Люди просто так помирають”: як російський солдат перед смертю відмовляв брата не їхати на війну

“Люди просто так помирають”: як російський солдат перед смертю відмовляв брата не їхати на війну

14/04/2022 17:24

Пресцентр Служби безпеки України оприлюднив голосове повідомлення з телефона мертвого російського солдата, яке той надіслав своєму брату. Загарбник скаржився на те, що в Україні гине велика кількість бійців армії РФ, і командуванню байдуже до того.

Аудіозапис на каналі СБУ оприлюднений у середу, 13 квітня.

Як випливає з повідомлення, солдат намагається довести братові в Росії, що звільненому з війська або з відкритою кримінальною справою за дезертирство можна жити, тоді як із війни в Україні можна повернутися лише “грузом 200”. Так, власне, і сталося.

“Здесь вообще за людей никого не считают, всем пох*й. У нас люди, бл*, просто так умирают… их тела даже не забирают. Если ты отбился от колоны просто, не туда свернул – всем пох*й, тебя никто искать не будет”, – розповів військовий, навівши приклади такого байдужого ставлення.

Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 50 – 14.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

КБ “Луч” прокоментувало застосування “Нептуна” по ворожому кораблю

Конструкторське бюро “Луч” прокоментувало застосування протикорабельного ракетного комплексу 360МЦ “Нептун” по ворожому кораблю. Про це у четвер, 14 квітня, повідомили в пресслужбі КБ “Луч”. “Протикорабельний ракетний комплекс 360МЦ “Нептун”...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse