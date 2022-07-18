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Під час вторгнення на Харківщину росіяни керувалися картами 1969 року, – СБУ

18/07/2022 14:47

Співробітники Служби безпеки України вилучили на місці тимчасово окупованих районів Харківщини документи російських військових. Зокрема, вони свідчать, що частина російських командирів, які вторглися в Україну в лютому, керувалися топографічними картами 1969 року.

Про це повідомив пресцентр СБУ у понеділок, 18 липня.

Зокрема, на документах російського мотострілецького батальйону 138-ї гвардійської мотострілецької бригади інформація не оновлювалася щонайменше 53 роки.

На картах повністю відсутній Салтівський житловий масив Харкова, який забудовувався з початку 70-х років минулого століття. Також відсутні Трав’янске і Муромське водосховища, зведені у 70-ті роки. А державний кордон між Україною і Росією намальований кульковою ручкою, оскільки на картах його взагалі не було.

“І хоча вони мають сучасні реєстраційні номери і навіть гриф секретності, при детальному вивченні можна помітити, що вони виготовлені у 1969 році”, – зазначили в СБУ.

Навігаційним забезпеченням знищеного на Харківщині мотострілецького батальйону займалися Топографічна служба Західного військового округу РФ на чолі з полковником Олексієм Красновим, а також Центр геопростірної інформації і навігації РФ. Напередодні повномасштабного вторгнення ці підрозділи святкували 210-ту річницю і заявляли, що вони забезпечують командування “найсучаснішими картами, виготовленими нібито за допомогою найновітніших пересувних навігаційно-геодезичних комплексів”.

При цьому 138-а гвардійська мотострілецька бригада РФ, яка користувалася цими картами, була знищена ЗСУ наприкінці березня біля Харківської кільцевої дороги на Старосалтівському напрямку.

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