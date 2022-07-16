ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 143 – 16.07.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Повітряні сили ЗСУ мстяться за Вінницю і Миколаїв

Ранок

Станом на ранок 16 липня більше 1015 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

За офіційною інформацією ОГП, 353 дитини загинули та понад 662 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

15 липня в м. Херсон військовослужбовцями РФ вбито матір та її малолітню доньку.

Стало відомо ще про трьох дітей, які отримали 14 липня поранення внаслідок ракетного обстрілу ворогом центру м. Вінниця.

15 липня під вогнем окупантів вкотре був Бахмутський район Донецької області. В с. Верхньокам’янське отримала поранення 14-річна дівчина, а в с. Свято-Покровське – 16-річна.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 353, Харківській – 191, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 53, Херсонській – 52, Запорізькій – 31.

Полудень

ДСНС про ситуацію на Донеччині:

У Бахмуті рятувальники ліквідували пожежу двох торговельних павільйонів на площі 100 кв. м, яка виникла внаслідок ворожого обстрілу.

У Краматорську ліквідували пожежу пшениці на корені на площі 7 га, яка виникла внаслідок обстрілу.

На автомобілях швидкої медичної допомоги доставили до лікувальних закладів 5 осіб, які були поранені внаслідок обстрілів населених пунктів Бахмут, Гірник та Островське Покровського району та потребували невідкладної медичної допомоги.

У селищі Островське Покровського району під час розбору завалів зруйнованого внаслідок обстрілу житлового будинку виявили та вилучили тіло жінки.

У місті Красногорівка особовим складом з-під завалів будинку вилучено тіло чоловіка.

Після 11-ї

Унаслідок нічного артобстрілу російськими військами житлового району міста Нікополь Дніпропетровської області загинули дві особи, повідомила пресслужба ДСНС.

“О 10:15 рятувальниками з-під завалів вилучено тіла 2 загиблих осіб. Роботи по вилученню та деблокації людей завершені.

Підрозділами ДСНС будуть продовжені роботи по наданню допомоги населенню за іншими адресами, які постраждали внаслідок обстрілу”, – сказано в повідомленні.

Раніше голова ОВА Валентин Резніченко інформував, що росіяни ударили з РСЗВ “Град” по житлових кварталах Нікополя. Було пошкоджено 12 п’ятиповерхових будинків, школу та будівлю ПТУ. Поранень зазнала жінка, її госпіталізували.

11-та година

В Одесі ліквідували пожежу, що сталася внаслідок ранкового влучання російської крилатої ракети.

ДСНС: о 04:54 до Служби порятунку надійшло повідомлення про займання складської будівлі в Одесі внаслідок влучання крилатої ракети.

Пожежа локалізована о 07:37 та ліквідована о 10:42 на площі 1000 кв. метрів. Проводиться розборка та проливка конструкцій. Попередньо загиблих та постраждалих немає.

10:20

Число жертв російського ракетного удару по Вінниці 14 липня зросло до 24 осіб – у лікарні померла жінка з сильними опіками.

9:45

Додатково до вчорашніх показників Генштаб підтвердив знищення приблизно 140 військовослужбовців противника, 5 танків, 8 ББМ, 7 крилатих ракет, 1 одиницю спецтехніки тощо.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.07 орієнтовно склали:

особового складу – близько 38 140 (+140) осіб ліквідовано,

танків –1 677 (+5),

бойових броньованих машин – 3 874 (+8),

артилерійських систем – 846 (+4),

РСЗВ – 247,

засобів ППО – 109,

літаків – 220,

гелікоптерів – 188,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 687 (+6),

крилатих ракет – 162 (+7),

кораблів /катерів – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 735 (+4),

спеціальної техніки – 68 (+1).

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 15 липня).

Ранок

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу останніми днями ймовірно знову відвідував окуповану територію Україну. Принаймні російська урядова інформагенція “РИА Новости” вранці 16 липня повідомила, що Шойгу “проінспектував російські угруповання військ “Південь” та “Центр”, які виконують завдання спеціальної військової операції в Україні”.

Зазначається, що Шойгу “дав вказівки щодо нарощування дій ЗС Росії на всіх напрямках”, заслухав доповіді командувачів угруповань “Південь” та “Центр” та вручив медалі “Золота зірка”.

Міноборони РФ поширило відеосюжет із заслуховування та нагородження:

6:50

Зі зведення Генштабу ЗСУ станом на 6:00:

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін в положенні та діяльності підрозділів збройних сил республіки білорусь в прикордонних з Україною районах не відзначено.

На Сіверському напрямку ворог обстріляв з мінометів позиції наших військ поблизу Заруцького, Старикового та Будівельного Сумської області.

На Харківському напрямку противник основні зусилля зосереджує на недопущенні просування наших військ. Завдав авіаційного удару неподалік Мосьпанового. Здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Харків, Питомник, Новопокровка, Протопівка, Руські Тишки, Дуванка та Коробочкине.

На Слов’янському напрямку завдав авіаудару поблизу Богородичного. Артилерійські обстріли фіксувалися в районах населених пунктів Дібровне, Чепіль, Костянтинівка, Новомиколаївка, Мазанівка, Богородичне, Микільське та Гусарівка.

На Донецькому напрямку ворог обстріляв райони Закітного, Сіверська, Григорівки, Тетянівки, Донецького та Райгородка. Штурмові дії окупантів у напрямку Спірне – Івано-Дар’ївка наші захисники успішно відбили.

На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів неподалік Берестового та Нью-Йорка. Здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Берестове, Соледар, Званівка, Семигір’я.

Ворожі спроби штурму у напрямках Доломітне–Новолуганське та Доломітне–Семигір’я під влучним вогнем українських воїнів захлинулися. Така ж доля спіткала окупантів у напрямку Роти – Вершина. Противник відійшов. Після перегрупування відновив наступ на Вуглегірську ТЕС, бойові дії тривають.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках з метою витіснення наших підрозділів із зайнятих рубежів ворог завдав авіаударів поблизу Авдіївки. Вів артилерійські обстріли в районах населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка, Новомихайлівка, Павлівка, Золота Нива, Времівка, Новопіль, Залізничне, Новояковлівка та Малинівка.

На Південнобузькому напрямку противник вів повітряну розвідку БпЛА. Обстрілював з артилерії райони населених пунктів Осокорівка, Трудолюбівка, Партизанське, Первомайське, Благодатне, Мурахівка, Квітневе, Оленівка, Степова Долина, Олександрівка і Таврійське.

Ранок

Внаслідок нічного обстрілу росіянами міста Чугуїв у Харківській області загинули три людини (двоє чоловіків 60 та 68 років, жінка 70 років).

Рятувальники повідомляють, що Чугуїв зазнав ракетного удару о 03:20. Внаслідок обстрілу було частково зруйновано двоповерховий житловий будинок. Горіли конструктивні матеріали будинку на площі 40 кв.м.

Вночі

Російські війська провели нову серію сухопутних атак на Донбасі, що може свідчити про те, що вони виходять з “оперативної паузи”. Про це йдеться у зведенні американського Інституту дослідження війни (ISW).

Зазначається, що росіяни вчинили штурмові дії на північний захід від Слов’янська, на південний схід від Сіверська, вздовж траси Бахмут-Лисичанськ, на південний схід від Бахмута та на південний захід від Донецька.

Ці атаки, як і раніше, мають дрібномасштабний характер і в основному не увінчалися успіхом, але вони можуть свідчити, що російські війська намагаються відновити свої наступальні дії на Донбасі. Якщо оперативна пауза справді закінчилася, росіяни, швидше за все, продовжать і розширять такі атаки в найближчі 72 години.

Вночі

За повідомленням пресслужби ОК “Південь, за добу на Південному напрямку ЗСУ знищили 47 росіян, шість гаубиць “Мста-Б” і дві 120-мм гаубиці, танк Т-62, вісім одиниць броньованої та 14 – автомобільної техніки. Під час зачистки території Потьомкіного захоплена БМП-2 противника.

Результати ударів по засобах ППО противника дорозвідуються. Наші штурмовики також двічі завдали удару по скупченню особового складу та техніки противника в районі Новогригорівки й Давидового Броду.

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Читайте про ДЕНЬ 115 ОБОРОНИ, 18.06.2022, тут

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Читайте про ДЕНЬ 117 ОБОРОНИ, 20.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 118 ОБОРОНИ, 21.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 119 ОБОРОНИ, 22.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 120 ОБОРОНИ, 23.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 121 ОБОРОНИ, 24.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 122 ОБОРОНИ, 25.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 123 ОБОРОНИ, 26.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 124 ОБОРОНИ, 27.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 125 ОБОРОНИ, 28.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 126 ОБОРОНИ, 29.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 127 ОБОРОНИ, 30.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 128 ОБОРОНИ, 01.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 129 ОБОРОНИ, 02.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 130 ОБОРОНИ, 03.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 131 ОБОРОНИ, 04.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 132 ОБОРОНИ, 05.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 133 ОБОРОНИ, 06.07.2022, тут

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Читайте про ДЕНЬ 140 ОБОРОНИ, 13.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 141 ОБОРОНИ, 14.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 142 ОБОРОНИ, 15.07.2022, тут

Що передувало

▪️ Після того, як президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, Росія вранці 24 лютого здійснила масований ракетний удар по аеродромах, інших військових об’єктах по всій Україні та перейшла в наступ на суходолі з півночі (території Білорусі і РФ), півдня (з Криму) та зі сходу. Однак Збройні сили України зберегли дієву авіацію, ППО, систему управління й почали завдавати противнику великих втрат у живій силі й техніці.

▪️ Надалі росіяни вдалися до ударів РСЗВ, авіанальотів, застосування ракет і безпілотників. Вони воюють на лише з українськими військовими, а й із цивільними – руйнують житлові будинки, б’ють по лікарнях і дитсадках, нафтобазах, убивають дітей, займаються мародерством.

▪️ Після тривалих бойових дій армія Росії здобула контроль над єдиним обласним центром – Херсоном, однак і там продовжуються мітинги за Україну. Героїзм Збройних сил і тероборони, єдність народу, твердість керівництва армії й країни зламали плани Москви щодо бліцкригу. Київ чинить опір і не пристає на вимоги капітуляції, ЗСУ нищать ворога.

▪️ Це спричинило злам у світобаченні західних держав і суспільств – вони однозначно стали на бік України, надають нове, зокрема важке озброєння, а проти РФ запровадили справді потужні санкції. Однак НАТО відмовилося військовими засобами “закрити небо” над Україною, звідки тривають ракетні обстріли та авіаудари.

▪️ 2 березня ГА ООН голосами 141 країни ухвалила першу резолюцію, якою різко засудила дії Кремля та закликала РФ негайно вивести війська з України. 24 березня Генасамблея підтримала другу подібну резолюцію (140 країн “за”).

▪️ Путін збирав сили для штурму української столиці. Але темп наступу спершу сповільнився, надалі – зупинився. Після важких боїв у передмістях українська армія відкинула росіян від Києва. 30 березня-1 квітня ЗСУ відновили контроль над десятками населених пунктів у Київській і Чернігівській областях, окупанти відійшли зокрема і від ЧАЕС. Світу відкрилася жахлива картина звірств окупантів у Бучі та інших населених пунктах під Києвом – сотні розстріляних та закатованих цивільних мешканців.

▪️ 16-20 травня закінчилася героїчна оборона Маріуполя – український гарнізон на заводі “Азовсталь” отримав наказ зберегти особовий склад та евакуюватися в полон.

▪️ 24 червня стало відомо про вихід підрозділів Сил оборони України з Сєвєродонецька – фактичного адмінцентру Луганської області, до 3 липня ЗСУ вийшли з Лисичанська, останнього міста Луганщини. Надалі російські війська продовжують наступальні дії та артилерійські й ракетні обстріли, намагаючись оточити угруповання Об’єднаних сил на Донеччині.