Число жертв ракетного удару РФ по Вінниці зросло до 24

Число жертв російського ракетного удару по Вінниці 14 липня зросло до 24 осіб – у лікарні померла жінка з сильними опіками.

Про це вранці 16 липня повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов у Telegram.

“24 загиблих… На жаль, ще одна жінка померла сьогодні в лікарні – 85% опіків”, – написав він.

За даними голови ОВА, продовжують лікування 68 постраждалих, серед яких четверо дітей. Чотири людини залишаються у списку зниклих безвісти.

Як повідомляла “Новинарня“, під час повітряної тривоги вранці 14 липня, після 10-ї години, три російські ракети прилетіли у центр Вінниці й уразили будинок побуту (офісний центр) та автостоянку біля нього, Будинок офіцерів, уразили також розташовані неподалік житлові будинки.

Як повідомив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, крилаті ракети типу “Калібр” були випущені по Вінниці з російського підводного човна в акваторії Чорного моря. Дві ракети збили сили ППО.

Станом на 15 липня було відомо про 23 загиблих і 8 зниклих безвісти, більше сотні людей отримали травми.

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