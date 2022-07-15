Вінницький Будинок офіцерів після ракетного удару доведеться знести. ФОТО

Фото: ДСНС

Пресслужба ДСНС показала фото Будинку офіцерів у Вінниці після ракетного удару росіян 14 липня.

На світлинах видно, що будівля закладу культури, де відбувалися концерти та інші масові заходи, непридатна до використання. На великій площі повністю зруйновано другий поверх.

З’ясовано, що Будинок офіцерів однозначно потрібно буде знести. Що стосується сусіднього будинку побуту “Ювілейний”, який також був уражений обстрілом, то наразі проводиться робота для експертних висновків – можливо, його теж знесуть, або потрібний буде капітальний ремонт. Про це у Вінниці повідомив заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко після спілкування з мером Сергієм Моргуновим та головою ОВА Сергієм Борзовим.

Фотогалерея ДСНС:

Як повідомляла “Новинарня“, під час повітряної тривоги вранці 14 липня, після 10-ї години, три російські ракети прилетіли у центр Вінниці й уразили будинок побуту (офісний центр) та автостоянку біля нього, Будинок офіцерів, уразили також розташовані неподалік житлові будинки.

Станом на 13-ту годину 15 липня відомо про 23 загиблих і 8 зниклих безвісти, більше сотні людей отримали травми.

Як повідомив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, крилаті ракети типу “Калібр” були випущені по Вінниці з російського підводного човна в акваторії Чорного моря. Дві ракети збили сили ППО.

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