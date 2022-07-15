На причетність до коригування ракетного обстрілу Вінниці перевіряють 300 осіб, – СБУ

На причетність до коригування ракетного обстрілу у Вінниці перевіряють 300 осіб.

Про це в п’ятницю, 15 липня, повідомив у коментарі “Суспільному” речник Управління Служби безпеки України у Вінницькій області Денис Закаблук.

“На причетність до коригування ракетних обстрілів у Вінниці перевіряють 300 людей”, – йдеться в повідомленні.

Як повідомляла “Новинарня“, під час повітряної тривоги вранці 14 липня, після 10-ї години, три російські ракети прилетіли у центр Вінниці й уразили будинок побуту (офісний центр) та автостоянку біля нього, Будинок офіцерів, уразили також розташовані неподалік житлові будинки.

Станом на 13-ту годину 15 липня відомо про 23 загиблих і 8 зниклих безвісти, більше сотні людей отримали травми.

Як повідомив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, крилаті ракети типу “Калібр” були випущені по Вінниці з російського підводного човна в акваторії Чорного моря. Дві ракети збили сили ППО.

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