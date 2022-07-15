У Вінниці після ворожої ракетної атаки РФ залишаються зниклими 8 людей

Наслідки ворожого обстрілу Вінниці

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Після ракетних ударів російських окупантів по Вінниці залишаються зниклими безвісти 8 людей.

Про це станом на 13:35 п’ятниці, 15 липня, інформує пресслужба Нацполіції.

Зазначається, що ідентифіковані тіла 19 із 23 загиблих.

Серед жертв російської атаки – троє дітей: 4-річна дівчинка та двоє хлопчиків 7 та 8 років.

“Один із хлопчиків у момент атаки проходив обстеження у медичному центрі. Він загинув разом із мамою. Інший чекав дядька в припаркованому авто та потрапив у вогняну пастку. Родича відкинуло вибуховою хвилею, нині він госпіталізований. В лікарні у важкому стані також перебуває і мати 4-річної загиблої дівчинки”, – йдеться в повідомленні.

У поліції додали, що 14 родичів безвісти зниклих здали свої біологічні зразки: “Наші фахівці вже провели більше 200 співставлень виділених ДНК-профілів. 12 із 19 ідентифікованих осіб опізнали за допомогою технології швидкісного встановлення ДНК”.

За медичною допомогою звернулися 183 потерпілих, 82 з них госпіталізували. Серед поранених – четверо дітей. Безвісти зниклими досі вважають вісьмох людей.

У Вінниці та області 15 липня оголошено день жалоби.

Як повідомляла “Новинарня“, під час повітряної тривоги вранці 14 липня, після 10-ї години, три російські ракети прилетіли у центр Вінниці й уразили будинок побуту (офісний центр) та автостоянку біля нього, Будинок офіцерів, уразили також розташовані неподалік житлові будинки.

Як повідомив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, крилаті ракети типу “Калібр” були випущені по Вінниці з російського підводного човна в акваторії Чорного моря. Дві ракети збили сили ППО.

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