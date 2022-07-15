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РФ відповість за воєнні злочини у Вінниці та інших містах України, – Боррель

15/07/2022 12:43

Безкарність Росії за скоєні воєнні злочини в Україні неприпустима.

Винні у варварському обстрілі Вінниці та вбивствах мирного населення в інших містах будуть притягнуті до відповідальності.

Про це в п’ятницю, 15 липня, заявили високий представник ЄС Жозеп Боррель та єврокомісар з кризового менеджменту Янез Ленарчич.

“Російські сили в Україні атакували цивільні будинки та центр культури у місті Вінниця, вбивши понад 20 людей та поранивши десятки інших, багато з них перебувають у критичному стані. Європейський Союз найрішучіше засуджує продовження невибіркових обстрілів цивільних об’єктів, включаючи лікарні, медичні заклади, школи та прихистки. Звірства у Вінниці є останнім випадком у довгій серії жорстоких атак проти мирного населення та цивільної інфраструктури”, – йдеться у заяві.

Представники ЄС констатували, що агресивна війна Росії проти України спустошує країну впродовж чотирьох із половиною місяців.

“Буча, Маріуполь, Краматорськ, Кременчук, Слов’янськ, Часів Яр, Харків, Одеса, а тепер і Вінниця – російські збройні сили та їхні посіпаки залишають по собі кривавий слід по всій Україні. Тисячі цивільних уже були вбиті”, – йдеться у заяві.

Як наголошується, ця варварська поведінка РФ, яка повністю суперечить міжнародному гуманітарному праву, має бути негайно припинена.

“Ми обидва на власні очі бачили жахливі руйнування, яких Росія завдала Україні та її народу. Цивільне населення продовжує платити високу ціну у цій війні через фундаментальну неповагу Росією міжнародного гуманітарного права, постає перед смертю, стикається з насильством, зокрема сексуальним, примусовою депортацією та руйнуваннями. Не може бути безкарності за ці порушення та злочини, скоєні російськими військами та їхніми політичними керівниками”, – наголосили Боррель та Ленарчич.

Вони підкреслили: всі винні у цих звірствах будуть притягнуті до відповідальності за свої дії згідно з міжнародним законодавством. ЄС продовжує підтримувати всі зусилля, щоб забезпечити відповідальність за порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права.

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