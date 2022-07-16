“А попереджали ж”: колишнього начальника УСБУ в Криму Кулініча затримали за підозрою в держзраді

Олег Кулініч під час затримання

Співробітники Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань затримали колишнього начальника управління СБУ в Автономній республіці Крим Олега Кулініча, звільненого в березні.

Про це ввечері в суботу, 16 липня, повідомляють із посиланням на джерела в правоохоронних органах “РБК-Україна”, “Українська правда” та інші онлайн-ЗМІ.

Зазначається, що Кулініча підозрюють у державній зраді.

На відео, яке поширюють у мережі, видно, що чоловіка при затриманні повалили на хідник.

У пресцентрі СБУ зазначають, що в її лавах за останні роки були резонансні викриття російських агентів.

“Безпосередньо в рамках даної справи СБУ готова надати максимальне сприяння і всю необхідну інформацію для подальшого розслідування. Окремо нагадаємо: фігурант кримінального провадження був звільнений з посади в березні цього року”, – зазначили в пресцентрі СБУ, про що повідомляє “РБК-Україна”.

Передісторія

Як відомо, президент Володимир Зеленський у березні 2022 року звільнив Олега Кулініча з посади начальника УСБУ в АР Крим на тлі розбирань зі швидкою втратою Херсонської області під час вторгнення військ Росії.

Олег Кулініч був призначений на посаду 21 жовтня 2020 року. Це кадрове рішення антикорупційні громадські активісти вважають “зрадою”.

“На початку каденції Володимира Зеленського відбувалася низка справді обнадійливих призначень. Зокрема, в органах правопорядку. Наприклад, по Криму взагалі зібралися дуже професійні люди у всіх відомствах, через що жити було спокійніше – від професійної команди представництва президента в АР Крим до кримської прокуратури і кримського СБУ. А вчора (…) начальником Головного управління СБУ в АР призначили Олега Кулініча. Людину часів… Леоніда Деркача(фігурант “плівок Мельниченка”, голова СБУ в 1998-2001 рр., батько проросійського нардепа Андрія Деркача – “Н”)“, – коментувала кадрові зміни в СБУ координаторка Медійної ініціативи за права людини Ольга Решетилова.

Вона нагадувала, в Службі безпеки України Кулініч працював до 2005 року.

“А потім була ціла низка корупційних скандалів, пов’язаних з іменем Олега Кулініча, зокрема в “Енергоатомі” і Держкомземі, куди, до речі Кулініча протягнув Володимир Литвин за часів Януковича. Вас теж коробить від усіх цих прізвищ з нашого темного минулого? Теж ставите питання: чому всі ці люди, які давно повинні бути нами забуті, як страшний сон, нас переслідують у 2020 році?” – запитувала Решетилова і додавала, що “так працює безкарність”.

“…Найбільша зрада другого року президента Зеленського не в Мінську і не в Норманді. Вона тут, у нас під носом, і полягає у поверненні кремлівської агентури на свої старі позиції“, – констатувала активістка.

Тепер у соцмережах зазначають, що Кулініч на початку 1990-х років проходив навчання в академії ФСБ Росії, а потім працював в контррозвідці Федеральної служби РФ.

Нагадаємо, 31 березня Зеленський позбавив звання генералів колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України та ексначальника Управління СБУ на Херсонщині.

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