Зеленський позбавив звання двох генералів СБУ й попередив інших зрадників

Андрій Наумов. Фото: Схеми

Президент Володимир Зеленський позбавив звання генералів колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України та ексначальника Управління СБУ на Херсонщині.

Про це він повідомив у нічному відеозверненні за підсумками 31 березня.

“Зараз у мене немає часу займатися всіма зрадниками. Але поступово всі вони покарання отримають.

Тому вже більше не генерали ексначальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Наумов Андрій Олегович та ексначальник УСБУ в Херсонській області Криворучко Сергій Олександрович”, – зазначив президент.

Він також наголосив, що “ті військовослужбовці вищого офіцерського складу, яким щось завадило визначитися, де їхня Батьківщина, які порушують військову присягу, дану на вірність українському народу щодо захисту нашої держави, її свободи та незалежності, неодмінно будуть позбавлені вищих військових звань відповідно до статті 48 Дисциплінарного статуту Збройних сил України”.

Довідка

Андрій Наумов прийшов у Службу безпеки невдовзі після того, як у 2019 році її очолив Іван Баканов. Згодом очолив напрямок внутрішньої безпеки відомства, в результаті чого Управління ВБ змінило статус на “Головне управління”, що дало тоді його керівнику нові повноваження і вплив у службі.

Наумов обіймав посаду начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ до липня 2021 року.

Як повідомляли журналісти-розслідувачі програми “Схеми”, він виїхав за кордон за лічені години до повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну 24 лютого. Його родина виїхала раніше.

Наумов є фігурантом низки журналістських розслідувань про контрабандний імпорт та корупційні схеми на митниці. Фігурував у розслідуванні “Схем” про набуття елітного майна, не співставного з офіційними доходами держслужбовця.

У другій половині березня за низкою адрес Андрія Наумова відбулися обшуки. Це пов’язано з розслідуванням Державного бюро розслідувань, розпочатого за статтею 111 Кримінального кодексу (“державна зрада“), в якому фігурує ексначальник ГУ ВБ СБУ.

Сергій Криворучко був призначений на посаду начальника Управління Служби безпеки України в Херсонській області 7 листопада 2019 року. Звільнений з цієї посади указом президента Зеленського від 31 березня (тобто одночасно з пониженням у званні).

Як відомо, Херсон нині тимчасово окупований російськими військами.

І Наумов, і Криворучко мали звання бригадного генерала.

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