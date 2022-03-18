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У Києві за держзраду затримали високопосадовця Фонду держмайна, який “зливав” ворогу дані про ЗСУ

18/03/2022 21:55

У Києві за державну зраду затримали колишнього першого заступника голови Фонду держмайна – чоловік під час війни передавав окупантам дані про розташування військових і техніки Збройних Сил України.

Про це в п’ятницю, 18 березня, повідомляє Офіс генпрокурора.

“Колишній перший заступник голови Фонду державного майна України (у 2010-2014 роках) поширював ідею зміни територіальної цілісності України та сприяв окупантам у проведенні агресивної війни”, – йдеться в повідомленні ОГП.

Зазначається, що чоловік із 24 лютого по 16 березня, перебуваючи у Києві, у месенджерах долучився до антиукраїнських чатів і передавав представникам Росії та терористам “ДНР/ЛНР” дані щодо місць розташування особового складу та військової техніки Збройних сил України.

Затриманий мав військову освіту й усвідомлював, що передані ним дані будуть використані ворогом для подальших бомбардувань мирних міст.

Підозрюваного затримали. Під час обшуку у нього виявили та вилучили пістолети, набої, гранати і мобільний телефон.

Чоловікові повідомили про підозру у державній зраді, а також незаконному придбанні і зберіганні зброї та боєприпасів (ч. 1 ст. 111, ст. 263 КК України).

Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Довідково

Першим заступником Фонду державного майна України у 2010-2014 роках (за часів Януковича) був Іванов Євген Ремович.

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