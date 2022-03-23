Херсонщина в окупації: чим живе область та як прості українці не дають реалізувати російський сценарій

Жест учасника українського мітингу в Херсоні, спрямований до окупантів. 5 березня 2022. Фото: ФБ Медіаплатформа "Вгору"

автор: Іван Антипенко

журналіст із Херсонщини

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У перший день повномасштабного вторгнення росії в Україну окупанти зайшли майже на все лівобережжя Херсонської області. Після боїв з українськими прикордонниками та підрозділами ЗСУ в рази численніші сили противника зайняли Генічеськ, Каховку, Нову Каховку та інші населені пункти. З 1 березня окупанти засіли в Херсоні – першому й наразі останньому обласному центрі України, зайнятому з початку великого вторгнення. Однак уже понад три тижні ворогу не вдається контролювати Херсонщину повною мірою.

Що відбувається в області – в цьому матеріалі “Новинарні“.

Перші дні вторгнення

24 лютого росіяни завдали ракетного удару по частині армійської авіації ЗСУ, що під тією самою Чорнобаївкою (аеропорт під Херсоном). Над містом було видно густий стовп чорного диму. Так херсонці дізналися про війну разом із мешканцями Каланчацького, Генічеського та інших районів, де ворог завдав ударів по українських прикордонниках та підрозділах Збройних сил.

У перші дні бойові дії відбувалися поблизу Антонівського мосту, який з’єднує Херсон із лівобережжям Дніпра, а також у районі Олешок, Раденська, в Голопристанському районі.

Тут варто згадати про херсонську тероборону, хоча ця тема вартує окремого розслідування, можливо, і правоохоронних органів. У перші години нападу до місцевого військкомату прийшли члени тероборони, які мають бойовий досвід та просто добровольці. Але їм сказали йти додому – про це автору розповіли деякі тероборонівці.

Так, згодом частину людей спробували організувати в ТрО, але майже безуспішно.

Чому так сталося? Як тероборону готували і комплектували в попередні місяці? Чи було це узгоджено з вищим військовим керівництвом? Чому фактично не було координації ТрО з регулярними частинами ЗСУ в районі Херсона? Чи мав місце саботаж? Ці питання поки лишаються без відповіді.

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Але в перших числах березня стало відомо про щонайменше 45-50 загиблих під час взяття Херсона рашистами, серед яких були і цивільні, і члени тероборони.

Частину цивільних окупанти розстрілювали просто на вулицях міста.

Частина тероборонівців, які чинили збройний опір та мали мінімальне озброєння, були вбиті в Бузковому парку.

В результаті обстрілів у місті частково згоріли павільйони на Центральному ринку, обгорів фасад і внутрішні приміщення великого ТРЦ “Фабрика”, є руйнування у школі №24. Були розтрощені мародерами й окупантами деякі магазини, офіси та інші будівлі.

Станом на 17 березня, за словами міського голови Херсона Ігоря Колихаєва, пошкоджено 40 багатоповерхівок та 30 приватних будинків.

Спротив громадян

Приблизно тиждень мешканці Херсонщини спостерігали за ситуацією на фронтах – з надією, що ЗСУ скоро зможуть вибити ворога з області. Ці сподівання та віра в перемогу України так само стійкі, як і в перші дні. Однак звичайні громадяни теж вирішили діяти і наближати цю перемогу.

3-4 березня окупанти спробували зняти пропагандистську картинку роздачі так званої “гуманітарної допомоги” в Херсоні. Проте городяни не сприйняли цих подачок.

А вже 5 березня на площі Свободи та на центральних вулицях міста відбувся перший кількатисячний мітинг – проти окупантів, за єдину Україну.

Перед озброєними росіянами звичайні люди несли українські прапори, кричали окупантам “Геть!”, називали їх “фашистами”, всіляко лаяли.

Потужна хвиля мітингів прокотилася всією області. Генічеськ, Новоолексіївка, Новотроїцьке, Каховка, Нова Каховка, Скадовськ, Білозерка, Гола Пристань, десятки сіл і селищ вийшли заявити окупантам, що тут їх ніхто не чекає.

З того часу в обласному центрі та інших містах постійно відбуваються такі мітинги з різною періодичністю.

Із голими руками українці часто змушують рашистів відступати, відганяють БТРи і КамАЗи з озброєними солдатами.

Ті періодично стріляють у повітря, по землі.

Відео:

Забігаючи наперед, можна сказати, що саме така активна позиція мешканців Херсонщини найбільше заважає окупантам встановити там свою владу та “новий порядок”. У цьому зізнаються самі ФСБшники, це їх дуже злить і бентежить.

Мемом став “вкрадений” херсонцями російський бронетранспортер, на який на ходу виліз відчайдух із синьо-жовтим прапором.

Останні мітинги росіяни намагаються розігнати силою. У Скадовську й Херсоні проти людей 21-22 березня застосували сльозогінний газ та/або шумові гранати, є поранені осколками цих гранат. Деяких мітингувальників окупанти били вже на площі. Однак протести тривають.

У багатьох містах і селах російські силовики, зокрема росгвардійців, ходять по домівках, залякують, забирають зброю у мисливців, перевіряють документи. По всій області окупанти масово мародерять, захоплюють автозаправки, адмінбудівлі, автівки. Але й у селах люди чинять певний спротив: розбирають або виводять з ладу танки та іншу техніку, викрадають бензовози.

Місцева влада: викрадення і спроби домовитись

Українські органи державної влади та місцевого самоврядування на Херсонщині намагаються забезпечувати життєдіяльність регіону в рамках можливостей. Переважно йдеться про господарські питання – комунальні послуги, соціальна сфера, транспорт, допомога в організації гуманітарної допомоги.

Схилити на свій бік українських посадовців росіянам переважно не вдається. Зараз важко стверджувати, що й кому пропонували, але всі голови найбільших громад області заявляють публічно та у приватних розмовах, що не співпрацюють з окупантами. Хоча, безумовно, спілкуються.

До мерів Херсона, Нової Каховки, Скадовська та багатьох населених пунктів приходили представники ФСБ або російські військові командири. Виглядає так, що поки окупанти не можуть встановити в області свою владу, тому пробують домовлятися з чинною. З ким діалог зовсім не виходить – викрадають, тиснуть. Або викрадають одних, щоб залякати інших.

Так, наприклад, викрадали мера Скадовська Олександра Яковлєва та його заступника. Люди масово вийшли на протест і вимагали повернути мера. Через кілька годин Яковлєва відпустили.

Досі невідома доля секретаря міської ради Нової Каховки Дмитра Васильєва, якого схопили 18 березня. Його дружина Людмила пише, що за відмову співпрацювати з росіянами до нього “застосовується стандартний набір фізичного та морального тиску, у тому числі елементи тортур”.

Викрали окупанти й мера Берислава Олександра Шаповала, який, ймовірно, перебуває в Новій Каховці, де також піддається тиску. Двічі викрадали старосту Старої Збур’ївки Віктора Маруняка.

У Генічеську міський голова Олександр Тулупов заявив, що він, його заступники, секретар ради та керуючий справами виконкому прийняли рішення “піти у відставку”. Хоча, згідно з українським законодавством, така процедура не передбачена.

Річ у тім, що з першого дня “головою” Генічеська росіяни призначили ексмера цього міста Олексадра Пінаєва. Він одразу почав закликати людей до порядку і співпраці з окупантами, а на Тулупова, вочевидь, натиснули так, що той вирішив піти, але не ставати колаборантом.

Чинним мером Нової Каховки залишається Володимир Коваленко, однак окупанти знайшли там свого пособника. Ним став колишній заступник директора компанії “Чумак” Володимир Леонтьєв. Він уже роздає коментарі російським пропагандистам, які пишуть про “звільнення” Херсонщини та називають Леонтьєва “в. о. голови адміністрації Нової Каховки”.

Також окупанти намагаються запровадити в області обмеження для громадян. Поширюють листівки, де невідомий “комендант” забороняє мітинги, збір інформації про військових, встановлює комендантські години. На ці папірці люди не зважають.

У Каховці, Новій Каховці і в Таврійську окупанти намагалися набрати нову поліцію. Але успіху не мали.

Була інформація про те, що на окупованій частині області російські силовики вже готують якийсь “референдум” щодо підтримки “ХерНР” та намагаються схилити на свій бік хоч якихось місцевих депутатів. У зв’язку з цим 12 березня в Zoom-режимі відбулося екстрене засідання сесії обласної ради, на якому депутати від усіх фракцій підтримали територіальну цілісність України.

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Херсонські колаборанти

Уперше херсонські колаборанти проявили себе 13 березня в парку Слави. Цього дня в місті традиційно відзначають день звільнення від фашистських загарбників під час Другої світової війни. Останніми роками це був привід для збору проросійських політичних сил та окремих діячів, які люблять ностальгувати за “совком”.

Цього разу до “вічного вогню” росіяни організовано і під охороною привезли кількох місцевих політиків та пару десятків невідомих маргіналів. Усі вони отримали змогу публічно заявити про підтримку “нового порядку”, протидію “нацистам” в Україні, про “історичну справедливість” та інші російські пропагандистські штампи. Усе це знімалося на камеру, спікери говорили в мікрофон, на фоні тримали заборонену в Україні радянську символіку. Пізніше відео з мітингу показали російські медіа.

Мітинг вів відомий у Херсоні проросійський активіст Кирило Стремоусов. Він неодноразово мав проблеми з українським законом, викликався СБУ на допити, нападав на конвой під час суду над кримським зрадником бив місцевих журналістів, вів антивакцинаторську кампанію, а ще з 2014 року просував у місті ідеї слов’янської єдності, “двох братських народів” тощо. Однак досі не отримав реального вироку.

Свої міркування Стремоусов переривав для того, щоб надати слово іншим колаборантам. Виступали цікаві персонажі.

Володимир Сальдо – ексмер, колишній нардеп-“регіонал” часів Януковича, чинний депутат Херсонської міської ради від партії “Блок Володимира Сальдо”, який завжди підтримував проросійську риторику.

Сергій Черевко – ексзаступник у мерії Сальдо та після нього, працював у гуманітарній сфері на керівних посадах, ідейний ватник.

Ігор Семенчев – депутат міської ради від “Блоку Володимира Сальдо”, колишній голова селища Антонівка.

Тетяна Кузьміч – колишня викладачка російської мови і літератури Херсонської академії неперервної освіти, яка два роки тому притягалася СБУ за держзраду, зокрема за співпрацю з ФСБ.

Після недолугих виступів цю компанію організовано вивезли, адже саме в цей час у парк рухалася кількатична колона проукраїнського мітингу.

Дізнавшись про зборище Стремоусова, херсонці почали масово таврувати колаборантів у соцмережах.

Прихильники Сальдо і Семенчева спробували захистити своїх шефів відмазкою про те, що вони прийшли туди нібито виступити проти створення “ХНР” і насправді вони патріоти України.

Але за кілька днів пропагандисти з Russia Today поширили відео з будівлі Херсонської облради, де компанія зібралася майже у тому ж складі, що й 13 березня.

В облраді Стремоусов заявив про створення в Херсоні так званого “Комітету за мир і порядок”. Він заявив, що “именно РФ лично для меня является приоритетом и направлением, которое мы ставим перед собой в формировании и стабилизации ситуации в нашем регионе”.

Помічниця Сальдо Ольга Співакіна знову спробувала виправдатися – мовляв, ексмера змусили. Та це вже мало кого цікавило.

“Блок Володимира Сальдо” потрапив до переліку заборонених (призупинених) партій на період воєнного часу, який оголосив президент Володимир Зеленський на підставі рішення РНБО в ніч на 20 березня.

Що саме і в який спосіб планують робити члени згаданого “комітету” – велика загадка. Адже відкритих колаборантів у Херсоні не сприймають і не визнають. Це більше схоже на картинку для російського глядача, якого годують пропагандистськими матеріалами про прихід “нової влади” в Херсоні. Однак реальних повноважень колаборанти не мають і на життя в регіоні не впливають.

А Стремоусову українська прокуратура заочно вже оголосила підозру.

Цікавий інцидент трапився у Херсоні зранку 20 березня. Невідомі розстріляли авто помічника Сальдо Павла Слободчикова. Його вбили, а жінка дістала поранення. Який був мотив і кого саме хотіли вбити – наразі невідомо.

Пошуки “нацистів” і тиск на медіа

ФСБшники влаштували низку обшуків у херсонських активістів, політиків, працівників СБУ. Багатьох активістів вивозили на допити. Що шукають? Міфічних нацистів і фашистів, які нібито “захопили Україну”.

Після невдалих пошуків пропагандисти з РФ знімали відео з листівками “Правого сектора”, україномовними книгами. Під тиском змушували людей говорити про націоналістичну ідеологію, яку в Херсоні “насаджував” Захід. Так, ролик зняли з активістом фанатського руху місцевого футбольного клубу “Кристал” Андрієм.

В атмосфері залякування, обшуків і викрадень намагаються продовжувати свою діяльність журналісти. На них також тиснуть.

Журналіста обласної газети “Новий день” Олега Батуріна тримали в заручниках вісім днів. Його схопили в Каховці, поблизу автостанції. Спочатку утримували в Новій Каховці, потім відвезли до ізолятора тимчасового тримання в Херсоні. Олег розповідає, що окупанти влаштовували йому кілька допитів, застосовували фізичну силу, погрожували вбивством, тиснули психологічно. Але згодом відпустили.

“Вони (окупанти) не розуміють, чому люди їх не сприймають, – розповідає Олег. – Під час допиту в Херсонській ОДА, куди мене спочатку привезли після Нової Каховки, я почув великий мітинг проти росіян. Лють тисяч людей розливалася площею. В цей час чоловік, який мене допитував, відкрив вікно і сказав:

“Я, бл***дь, не пойму: мы их защищать пришли, а они тут, бегают со своими митингами, протестуют”.

У день викрадення Олега Батуріна – 12 березня – зник і активіст із Нової Каховки Сергій Цигіпа. Власне, через нього й виманили Батуріна. Уже схоплений Цигіпа дзвонив йому з невідомого номера і призначив зустріч, на якій викрали Олега.

Журналіст каже, що чув голос Цигіпи 13 березня в Херсонській ОДА. Більше про його долю нічого не відомо.

Батурін додає, що в херсонському ізоляторі також тримали учасників АТО.

“Найбільше їх цікавлять організатори мітингів, активісти, учасники АТО”, – каже журналіст.

Деякі медіа, як от популярний генічеський сайт “Новий візит”, припинили роботу. Деякі онлайн-видання виїхали і працюють дистанційно. Але частина журналістів досі живуть і працюють на Херсонщині.

“Як журналіст, я відчуваю тривогу, бо щоразу поспішаю відправити інформацію. А раптом не встигну, прийдуть за мною. Тривогу, бо боюся за знайомих, рідних, які нині і на мітингах, і на передовій, і під бомбами в різних регіонах. Ми так ранок розпочинаємо – дізнаємося, чи всі живі-здорові”, – коментує на правах анонімності журналістка одного з національних медіа, яка залишається в Херсоні.

“Також є дике відчуття, що ворог – людина зі зброєю – може тебе вдарити, вбити, забрати з вулиці, з площі, а когось і з дому без будь-яких підстав. З цим якось дуже важко змиритися. Важко змиритися, що нема в кого питати про долю тієї чи іншої людини. Ти можеш лише писати, що такого-то забрали, і все”, – говорить журналістка.

Життя під дулами автоматів

З початком окупації харчові продукти не стали для Херсонщини проблемним питанням. Все-таки регіон аграрний, провізію можна придбати і на ринках, і в крамницях. Хоча ціни й зросли.

А ось медикаменти в аптеках – у дефіциті. Пальне на АЗС – теж, його іноді продають у невеликих кількостях за ціною 50 грн за літр і вище.

В’їзд і виїзд із Херсона на блокпостах контролюють росгвардійці та завезені колаборанти з окупованих територій Донецької області.

До Херсона росіяни вже кілька тижнів не пускають вантажівки з продуктами, ліками, засобами гігієни та іншою гуманітарною допомогою, яку зібрали мешканці різних регіонів України.

На своїх автівках покидати місто зараз ризиковано. Окупанти проводять обшуки, можуть забрати телефон, сім-карту, особисті речі.

Відомі випадки обстрілів цивільних авто в Новій Каховці, Херсоні, низці сіл. Хоча деякі мешканці намагаються покинути область, виїхати в напрямку підконтрольного Україні Миколаєва.

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Міський голова Херсона Ігор Колихав зі своєї сторінки у фейсбук закликає місцевий бізнес пробувати відновлювати торгівлю, якщо це можливо. Адже в цей період активізувались ділки, які значно завищили ціни на різні групи товарів.

Росіяни також намагаються налагодити свій бізнес завдяки поставкам із Криму, шукають лояльних підприємців для співпраці: хочуть отримувати товари з півострова, продавати і ділитися виручкою. Йдеться про ті ж медикаменти, бензин, тютюнові вироби. Очевидці кажуть, що вже зустрічають на полицях контрабандні товари.

Вода в Крим

Один із ключових моментів, чому росії потрібен контроль над Херсонщиною – це дніпровська вода для Криму. Як відомо, подача води Північно-Кримським каналом була припинена у 2014 році після окупації півострова росіянами.

Після вторгнення 24 лютого управління каналу в Херсонській області захоплене окупаційними військами РФ. Росіяни зруйнували дамбу, яка перекривала постачання води на півострів.

За інформацією наших джерел, вода йде каналом повільно, але вже дісталася Криму.

Водночас слід враховувати, що протягом останніх років канал сильно заріс травою, деревами, місцями зруйнувався, адже в Криму не проводилось його обслуговування, не працювали насосні станції.

Окупанти також тимчасово контролюють Каховську ГЕС та інші об’єкти критичної інфраструктури в області. Працівники цих об’єктів і підприємств змушені виконувати свою роботу під дулами автоматів.

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