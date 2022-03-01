У Херсоні – вуличні бої, до міста увійшли танки й БТРи окупантів

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У Херсоні продовжуються вуличні бої з російськими окупантами. До міста увійшли ворожі танки та БТРи, закріпившись у кількох точках. Війська противника окопуються на позиціях.

Про це ввечері у вівторок, 1 березня, інформує “РБК-Україна” із посиланням на міського голову Ігора Колихаєва.

“Це регулярна російська армія. Відсіч здійснюється лише силами тероборони”, – сказав він.

За його словами, влада намагається самотужки погасити пожежі, які виникли. Зафіксовано випадки мародерства.

“Всі ми із заступниками перебуваємо в міськраді, координуємо роботу тих служб, які готові виїжджати, які не бояться. Тому що йде відключення газу через попадання в будинки. Йде відключення електрики”, – додав Колихаєв.

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