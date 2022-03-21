У Херсоні росіяни розігнали мітинг за Україну, є поранені

Фото: Мост

У Херсоні на площі Свободи російські окупанти закидали світлошумовими гранатами проукраїнських мітингувальників та відкрили вогонь, є поранені.

Про це в понеділок, 21 березня, пише місцеве видання “Мост” із посиланням на очевидців.

Відомо, що військові відкрили вогонь у повітря. Водночас серед людей є поранені, їх забирає швидка допомога.

На опублікованих відео видно, що люди намагалися підійти до пам’ятника, коли росіяни почали стріляти та кидати світлошумові гранати.

⚡️⚡️⚡️ Херсон.

Окупанти обстріляли мирний мітинг.

Нажаль є поранені pic.twitter.com/4XzIRWTfgW — МОСТ ХЕРСОН (@most_ks_ua) March 21, 2022

У Херсоні щодня проходять мітинги проти російських окупантів. На них збираються сотні людей.

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